Луан – новая надежда Ровно. Верес угадал с его трансфером, но есть нюансы

Бытует мнение, что в нынешней украинской Премьер-лиге крайне мало или вообще нет качественных футболистов. А еще говорят, что подписать качественного игрока-легионера можно только за большие деньги, которых в нашем чемпионате на сегодняшний день нет, из-за чего клубы УПЛ только и делают, что привозят всякий «шлак». На самом деле, оба эти утверждения, как правило, широко тиражируют именно те псевдоспециалисты, которые в лучшем случае смотрят матчи украинской Премьер-лиги по нарезкам в Youtube, да и то в режиме перемотки и не более, чем один в туре.

Безусловно, количество действительно ярких и интересных игроков в нашем чемпионате не такое большое, как в «жирные годы», однако для тех, кто помнит середину «девяностых» вполне очевидно – текущее положение дел в украинской элитарной лиге отнюдь не критично. Да и талантливых игроков, как оказывается, можно находить при более чем скромном бюджете, причем не обязательно для грандов уровня «Шахтера» и «Динамо».

Доказательством последнего тезиса, в частности, является 22-летний вингер «Вереса» Луан Кампос, или просто Луан, которого уже можно смело называть новой надеждой Ровно и с трансфером которого в народном клубе, безусловно, угадали на все сто, хотя и не без нюансов. Но – давайте обо всем и по порядку…

Воспитанник Палмейраса, который сверкнул за молодежную команду Америки

В Бразилии Луана принято считать воспитанником школы легендарного «Палмейраса», хотя играть в футбол вингер начинал в команде «Марилия» из одноименного города, что в штате Сан-Паулу, где будущий любимец ровенской публики и появился на свет 19 марта 2002 года.

В «Палмейрас» Луан перебрался в 2019 году, и поначалу, что логично, выступал за юношеские и молодежную команду этого клуба, которая в начале 2022 года стала победителем Молодежного Кубка Сан-Паулу, который также известен как Копинья. Что правда, никакого существенного влияния на успех «Палмейраса» U-20 тогда Луан не оказал, и уже в начале апреля 2022-го его на правах свободного агента отпустили в «Америку Минейро».

В новой команде Луан рассчитывал, прежде всего, получать стабильную игровую практику сперва в молодежке, а вскоре – и возможность проявить себя на взрослом уровне. С первым в принципе все сложилось более чем успешно: вингер забил 5 мячей в 8 поединках чемпионата Бразилии U-20, и помог «Америке Минейро» выйти в плей-офф турнира, где она проиграла в четвертьфинале будущему финалисту «Коринтиансу», да и то лишь в серии пенальти.

В январе 2023 года Луан снова был близок к триумфу в Копинье, однако на этот раз уже в рядах «Америки Минейро» U-20, где играл ключевую роль. В том розыгрыше турнира вингер провел 9 поединков, отличившись в них 4 забитыми мячами и 3 результативными передачами. Моментом славы для Луана стало полуфинальное противостояние с легендарным «Сантосом», чья академия традиционно богата на талантов. В том поединке нынешний герой «Вереса» оформил хет-трик, уложив «рыб» на лопатки и не дав шансов даже побороться за выход в финал – 3:0.

Que tapa foi esse, Luan Campos?! 😳⚽🔥 GOLAÇO!



O Coelho tá garantindo uma vaga na final da Copinha! Vem que esse jogo vai ser demais! #CopinhaNoSportv pic.twitter.com/rs85BGl8ky — sportv (@sportv) January 23, 2023

В финале Копиньи-2023 «Америка Минейро» играла против фактически родного для Луана «Палмейраса» и уступила в напряженной борьбе со счетом 1:2. Наш сегодняшний герой вышел в стартовом составе и провел на поле весь матч, но отличиться в итоговом протоколе сумел лишь тем, что получил «горчичник». К слову, в составе того чемпионского «Палмейраса» U-20 в Копинье-2023 играл нынешний футболист «Шахтера» Кевин, который вышел на позиции левого вингера, а вот справа в атаке у «зелено-белых» действовал юный вундеркинд Эстевао, который летом следующего года станет новичком «Челси», заплатившего за это 34 миллиона евро.

Без шансов в Америке, зато с возможностью проявить себя в Португалии

После успешной для «Америки Минейро» U-20 Копиньи Луану дали возможность сыграть лишь один матч в Лиге Минейро (чемпионате штата Минас-Жерайс), так и не предоставив шанса показать себя в бразильской Серии А. Впрочем, там сезон-2023 для «кроликов» был просто катастрофическим – они вылетели с последнего места, причем без каких-то реальных шансов на спасение.

Летом 2023-го Луан неожиданно перебрался в Европу, где интерес к сотрудничеству с ним проявил клуб португальской Примейры «Портимоненсе». Причем видеть молодого бразильца среди своих подопечных лично хотел тогдашний наставник «черно-белых» Паулу Сержиу (был на посту с февраля 2020-го по июнь 2024-го).

В «Америке Минейро» согласились отпустить Луана в Португалию на правах годичной аренды. Тогдашний главный тренер бразильского клуба Вагнер Мансини дал понять, что пока не рассчитывает на молодого футболиста, но был бы не прочь увидеть его выступления на взрослом уровне, где исполнителю обещали бы относительно стабильную игровую практику. Боссы «кроликов» посчитали вариант с временным отъездом Луана в «Портимоненсе» интересной опцией, так как после вояжа в Европу футболист мог бы вернуться в их клуб более зрелым и развитым исполнителем – фактически готовым под игру в основе.

Что правда, отпускать Луана без каких-то предостережений в «Америке Минейро» не решились. Во-первых, в соглашении с «Портимоненсе» пусть и была прописана опция выкупа, зато с достаточно высокой отметкой в 3 миллиона евро (рекордной покупкой за всю историю «черно-белых» является атакующий хавбек Паулиньо, за которого летом 2018 года было заплачено «Порту» 2,52 миллиона евро). Во-вторых, «Америка Минейро» выбила для себя возможность вернуть Луана в любой момент и по первому требованию, причем без выплаты каких-либо штрафных санкций. Это было особенно важно для бразильского клуба, если бы Луан начал блистать в Португалии с такой же динамикой, как в юношеских турнирах на родине, и за ним выстроилась бы очередь из потенциальных покупателей, а «Портимоненсе» проявил неспособность использовать свою опцию выкупа.

Но в Португалии не сложилось…

Увы, но проявить себя в португальской Примейре у Луана не удалось. Паулу Сержиу в самом начале чемпионата начал давать бразильскому вингеру возможности проявить себя, выпустив на замену в матче против «Ароки» (1:1) и дав шанс показать себя в стартовом составе против «Эштрелы» (1:1), но за 53 минуты, которые суммарно провел Луан в этих двух поединках, отличиться голевыми действиями ему так и не посчастливилось.

А после этого Луан травмировался и выбыл из строя на полтора месяца. Вернувшись из лазарета, бразилец снова очень дозировано, но все-таки регулярно, получал игровую практику от Паулу Сержиу, а в 19-м туре даже отличился дебютным забитым мячом в Примейре, поучаствовав в разгроме «Боавишты» (4:1), но затем опять угодил на больничную койку…

На этот раз Луан не играл с начала февраля по третью декаду апреля. На заключительные пять туров бразильца опять подпускали к играм за первую команду в Примейре, но в целом он не впечатлил, равно как и все остальные футболисты «Портимоненсе». «Черно-белые» финишировали 16-ми, что привело к необходимости проводить стыковые матчи с представителем второй лиги. А там «кролики» неожиданно «сгорели» в обоих поединках против АВС САД – 1:2, 1:2.

Логично, что после вылета из элитарного дивизиона ни о каком выкупе контракта Луана в «Портимоненсе» даже не думали. Поэтому бразилец летом нынешнего года вернулся в «Америку Минейро», где почти сразу же осознал, что на него по-прежнему не рассчитывают, даже после полученного опыта в отнюдь не слабейшей лиге европейского футбола…

Верес помог избежать погружению в трясину

Летом 2024-го руководство «Америки Минейро» вновь активно подыскивало варианты с трудоустройством Луана. В середине июля в бразильских СМИ заговорили о том, что вингер близок к трансферу в «Ферровиарию» из Араракуары (штат Сан-Паулу). Стороны согласовали уже практически все детали однолетней аренды, в результате чего Луан должен был в прямом смысле этого слова погрузиться в бразильскую трясину, так как «Ферровиария» сезон-2024 проводит в тамошней Серии С.

s7d9.scene7.com. Луан в форме Америки Минейро

Расстроить планы «Ферровиарии» удалось «Вересу». Украинский клуб представил свое предложение по аренде Луана, которое показалось более интересным и «Америке Минейро», и самому футболисту. О мотивах игрока, пожалуй, и говорить не стоит, так как возможность уехать в Европу, пусть даже и в страну, где продолжается война, с профессиональной точки зрения гораздо лучше, чем игра в третьем по силе дивизионе бразильского футбола. Что же касается мотивов «Америки Минейро», то там, очевидно, просто посчитали, что в Украине у Луана однозначно будет больше возможностей «засветиться», что поможет клубу в ближайшей перспективе продать игрока.

А вариант с продажей Луана «Америке Минейро» однозначно нужно рассматривать, так как несмотря на прописанную клаусулу в 10 миллионов евро, контракт вингера с «кроликами» действует лишь до конца 2025 года, и уже в конце европейского сезона-2024/25 любой заинтересованный в футболисте клуб получит право на подписание с ним преконтракта.

Прорыв в Ровно

8 августа «Верес» официально сообщил об аренде Луана сроком на один сезон. Причем в соглашении с «Америкой Минейро» за ровенским клубом закреплена опция выкупа, которая действует в течение всего срока арендного договора. О какой конкретно сумме идет речь пока неизвестно, так как никто из сторон не решил ее озвучить публично.

В «Вересе» Луан переживает, безусловно, лучший период в своей профессиональной карьере. В стане ровенских «волков» бразилец, начиная с третьего тура, регулярно появляется на поле, и провел уже 14 поединков в чемпионате. Результативными действиями Луан также начал баловать болельщиков из Ровно, являясь на текущий момент лучшим голеадором команды в УПЛ-2024/25 с четырьмя голами, причем три из них он забил в ноябре – один в ворота «Руха» (2:0) и два в недавнем поединке в ворота ЛНЗ (2:1).

В целом Луан очень пристойно выглядит на уровне «Вереса». Его выделяет умение грамотно и вовремя открываться в свободные зоны, отсутствие боязни при борьбе один-в-один с защитниками, поставленный удар, в том числе со средних и дальних дистанций. Кроме того, бразилец, как и большинство его соотечественников, в целом «на ты» при работе с мячом, а еще выделяется хорошей антропометрией и умением ею грамотно пользоваться, что всегда ценно для игроков с родины Пеле.

Интересная перспектива

В «Вересе» Луану удалось выиграть конкуренцию у 20-летнего камерунца Самуэля Нонго, который летом нынешнего года был подписан на полноценной основе из «Адана Демирспор». При этом, африканец стал самым дорогим приобретением в истории ровенского клуба, а это само по себе подчеркивает, какие надежды на него возлагались и возлагаются, что лишь дополнительный раз подчеркивает значимость достижений Луана в стане «волков».

Качественные выступления в Ровно, как судачат в прессе, уже привели к тому, что персоной Луана интересуются другие клубы УПЛ. Никакой конкретики пока в этих вопросах нет, но в январе, очевидно, за трансферными перипетиями вокруг бразильца точно можно будет следить не без интереса.

Опять же, важно понимать контекст ситуации с контрактом Луана в «Америке Минейро»: он истекает через год, и бразильцы в целом не делают ставку на футболиста, как на игрока первой команды, а куда больше заинтересованы в его продаже с целью получения денег в формате «здесь и сейчас». По тем данным, которые сообщались официально, у «Вереса» есть опция выкупа, но такая же, напомним, была раньше и у «Портимоненсе», однако в арендном соглашении с португальцами «Америка Минейро» прописала возможность отозвать футболиста при наличии выгодных предложений от других клубов. Каковы полные юридические условия пребывания Луана в Ровно – вопрос, ответ на который знают только заинтересованные стороны, но чисто в футбольной плоскости бразилец уже доказал, что может быть крайне полезен в украинской Премьер-лиге, и это при том, что его потенциал, учитывая успехи на юношеском уровне, далеко не раскрыт на все 100%...