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Украина. Премьер лига
08 августа 2024, 18:39 | Обновлено 08 августа 2024, 19:29
1656
0

ОФИЦИАЛЬНО. Верес подписал игрока с опытом игры в топовой европейской лиге

Ровенская команда арендовала Луана Кампоса у «Америки»

08 августа 2024, 18:39 | Обновлено 08 августа 2024, 19:29
1656
0
ОФИЦИАЛЬНО. Верес подписал игрока с опытом игры в топовой европейской лиге
НК Верес. Луан Кампос

Ривненский «Верес» официально объявил о подписании бразильского вингера «Америки» Минейро Луана Кампоса.

Отмечается, что переход 22-летнего футболиста состоялся на правах сезонной аренды. «Верес» также получил право приоритетного выкупа игрока после завершения кампании.

Луан является воспитанником одного из старейших и самых популярных клубов Бразилии – «Палмейраса».

В 2020 году он стал лучшим бомбардиром юношеского турнира Cruzeiro International Cup – 2020, а также получил признание, забив три гола в ворота «Сантоса» в полуфинале Copinha 2023 – самого престижного молодежного турнира Бразилии.

В чемпионате Бразилии U-20 в 2023 году сыграл за «Америку» Минейро 17 матчей, забил 9 мячей и отдал 3 голевые передачи. За главную команду клуба успел сыграть в 1 матче, выйдя на замену в поединке чемпионата штата против «Атлетико» Минейро.

Прошлый сезон Луан Кампос на правах аренды провел в «Портимоненсе», где сыграл 18 матчей и забил 1 гол в высшем дивизионе Португалии.

Ранее сообщалось, что «Верес» планирует подписать Ростислава Русина.

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Дмитро Вербинський Источник: ФК Верес
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