Рекордный трансфер в истории. Известно, сколько Верес заплатил за Нонго

Накануне клуб УПЛ «Верес» объявил о переходе в стан «красно-черных» 20-летнего вингера «Адана Демирспор» Самуэля Нонго.

Условия трансфера камерунского легионера стороны решили не афишировать, однако, по данным портала Transfermarkt, «Верес» обновил клубный рекорд по входящим трансферам, подписав Нонго.

Переход камерунца обошелся казне «Вереса» в 100 тысяч евро – отныне это самый дорогостоящий футболист в истории «красно-черных».

Самуэль Нонго минувший сезон провел на правах аренды за хорватский «Славен». Там вингер провел 17 матчей, в которых забил 1 мяч.