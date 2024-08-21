ОФИЦИАЛЬНО. Верес усилился полузащитником из Камеруна

Рівненський Верес домовився із клубом турецької Суперліги Адана Демірспором щодо трансферу камерунського вінгера Самуеля Нонго.

Про повідомив спортивний директор Юрій Габовда. Невдовзі Самуель Нонго прибуде до Рівного. Він може стати першим камерунським футболістом в історії рівненського Вереса. Про деталі трансферу буде повідомлено згодом.

- Це історичний без перебільшення трансфер в історії клубу. Після тривалих перемовин з турецьким Адана Демірспором ми дійшли згоди щодо підписання камерунського вінгера Самуеля Нонго - розповів спортивний директор червоно-чорних Юрій Габовда!

Самуель Бакія Нонго народився 4 березня 2004 року у Дуалі (Камерун). Може зіграти на позиції вінгера на обох флангах атаки, а також у центрі нападу. Вихованець місцевої футбольної академії Dauphine ASC.

У вісімнадцятирічному віці став гравцем турецького клубу Адана Демірспор. У складі команди U19 у сезоні 2022/2023 провів 11 ігор і забив 3 голи. Того ж року дебютував у складі першої команди турецького клубу. Загалом за основу Адана Демірспор зіграв 3 матчі. Увійшов у топ-десять найшвидших футболістів турецької Суперліги.

Минулий сезон на правах оренди відіграв у чемпіонаті Хорватії за Славен. У складі хорватського клубу зіграв 17 матчів та забив 1 гол.

Самуель Нонго також викликався до юнацьких та молодіжних збірних Камеруну U17, U20 та U23. Учасник чемпіонату світу - 2019 серед грпавців віком до сімнадцяти років, де зіграв в усіх трьох матчах групового етапу.