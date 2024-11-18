Безерра разрывает УПЛ, а аналитики CIES уже сравнивают его со звездой Реала

Пожалуй, если прямо сейчас организовать опрос среди экспертов и болельщиков, которые внимательно следят за перипетиями сезона-2024/25 в украинской Премьер-лиге, на лучшего игрока, то в топ-5 обязательно найдется место для невысокого, но чрезвычайно техничного, скоростного и по-футбольному умного вингера «Александрии» Хуана Альвины Безерры.

Этот бразилец своей игрой действительно буквально влюбил в себя многих почитателей отечественного футбола, демонстрируя не просто яркую игру с огромным количеством полезной работы, но и делая все это исключительно в интересах команды. Безерра практически не заигрывается с мячом, четко осознает, куда, кому и когда его нужно отдавать, а также «крутит позвонки» соперникам, будь то даже защитники «Шахтера», сталкивавшиеся в Лиге чемпионов и не с такими мастерами, с изрядным упорством и постоянством.

А еще: Хуан Альвина Безерра уже имеет на счету 3 забитые мяча и 4 результативные передачи в 12 поединках УПЛ-2024/25, и многие резонно полагают, что бразильский вингер буквально разрывает нашу лигу прямо сейчас. Что ж, это прекрасный повод поговорить об одном из лидеров «Александрии» чуть поподробнее…

Блеснул среди молодежи, неожиданно покинув родной клуб бесплатно

Хуан Альвина Безерра родился в Рио-де-Жанейро 16 февраля 2003 года. Известно, что как минимум с 16 лет этот футболист был в академии «Васко да Гама» и в этом клубе ему удалось достаточно громко заявить о себе на молодежном уровне. В бразильских источниках можно найти информацию о том, что Безерра поучаствовал в победах «Великана Колины» (одно из популярных прозвищ «Васко») в Кубке и Суперкубке Бразилии U-20 в 2020 году, однако что можно сказать точно – ключевой роли в этих успехах Хуан Альвина не сыграл.

А вот где Безерре удалось блеснуть, так это в розыгрыше Лиги Кариока U-20 в 2023 году. Финал этого турнира состоялся в июле 2023-го, и там молодежный состав «Васко да Гама» в двух матчах сумел переиграть сверстников из «Фламенго» (2:1, 0:1, 5:4 – по пенальти). И пускай в решающих матчах Хуан Альвина Безерра не забивал, зато ему удалось завоевать звание лучшего бомбардира того турнира, отличившись 10 (по некоторой информации 9, но это не ставит под сомнение первенство в бомбардирской гонке) забитыми мячами.

ФК Васко да Гама. Хуан Альвина Безерра (слева)

Еще в начале 2023-го Безерре дали возможность сыграть два матча за первую команду «Васко да Гама» в Лиге Кариока, однако в целом вингера считали еще неготовым для такого рода выступлений и, очевидно, рассчитывали постепенно подводить к основному составу. Качественная игра в Лиге Кариока U-20 должна была повысить шансы Безерры закрепиться в первой команде «Васко да Гама», но тут случилась неожиданность – футболист принял решение о переезде в Украину, куда его зазвала «Александрия», причем подписать легионера представителю отечественной Премьер-лиги удалось на правах свободного агента.

Быстро освоился в УПЛ, где мог оказаться раньше и в другой команде

В украинской Премьер-лиге Хуан Альвина Безерра в целом освоился достаточно быстро. В минувшем сезоне наставник «Александрии» Руслан Ротань, о чем можно смело говорить сейчас – по прошествии времени, набивал столь необходимые для любого молодого специалиста «шишки», чтобы затем сделать выводы и постараться улучшить игру своей команды. В этих своего рода экспериментах Ротаня нашлось место и для Безерры, который сыграл 13 матчей, отличившись 3 голами и 4 ассистами, причем на все про все у бразильца ушло только 415 минут, то есть для одного результативного действия Хуану Альвине требовалось менее часа чистого игрового времени, если брать в среднем.

Неудивительно, что в сезон-2024/25 обновленная и куда более прагматичная «Александрия» зашла с Безеррой в статусе одного из ключевых исполнителей. После того, что случилось в предыдущем чемпионате, команда Ротаня изменила стилистику и отошла от стремления во что бы то ни стало контролировать мяч, даже если это повышает риск получения итогового негативного результата. Очевидно, это было взвешенным решением со стороны главного тренера, который подобрал именно тот круг исполнителей, который способен действовать в нужном ключе.

ФК Александрия. Хуан Альвина Безерра подписал контракт с «желто-черными» 1 сентября 2023 года

Интересно, что в украинской Премьер-лиге, если доверять слухам, Хуан Альвина Безерра мог оказаться значительно раньше. Его услугами интересовались в «Днепре-1», причем переход бразильца планировался в зимнее трансферное окно сезона-2021/22. Если точнее, то на 24 февраля 2022-го у Безерры был авиабилет в Европу, полететь куда футболисту тогда так и не судилось из-за начала полномасштабного вторжения российских оккупантов…

Стал тем, кого Ротань ставит в пример остальным

Учитывая тот факт, что в «Александрии» не так много легионеров, а сами по себе бразильцы зачастую довольно легкомысленно относятся к необходимости постоянно фокусироваться на футболе, как на работе, а не на способе получать удовольствие от жизни, многие полагали, что яркий отрезок Безерры в сезоне-2023/24 окажется не более, чем приятной случайностью, и не получит должного развития в будущем.

Но произошло вовсе не так. Руслан Ротань и его помощники провели колоссальную работу с бразильцем, и отныне Безерра является тем игроком, которого главный тренер «Александрии» приводит в пример остальным, особенно выделяя его готовность менять собственные взгляды и в какой-то степени даже менталитет.

«Я хочу привести пример с нашим игроком Безеррой. Очень классно мы попали с ним. Этот игрок пришел к нам – молодой перспективный бразилец, – и очень классно он интегрировался в наше понимание. Особенно хочется отметить менталитет. Хуан изменил свой менталитет ближе к нашей игре, к нашей команде. Он понял, что чемпионат Украины очень тяжелый, понял, что в УПЛ очень много игры один в один. Он улучшает себя, работает на тренировках, внимательно слушает на теориях».

«И об этом нужно говорить. Когда такой легионер приезжает, с ним можно работать, когда у него очень большое желание прогрессировать, когда он хочет этого. Ведь что мы видим в большинстве? Когда приезжает легионер, то он, скажем так, видит себя в основном составе, он считает, что обязательно должен играть. Проблема руководителей и тренеров заключается в том, что нужно находить футболистов с иной ментальностью – готовых конкурировать, если они сюда приезжают. Потому что нельзя строить команду под легионера, чтобы руководство ставило задачу продать игрока. Нет, в первую очередь, это команда. Строится команда, которая обеспечивает результат и только потом растет игрок, и его можно продать в более качественный клуб», – подчеркивал Ротань.

Уже мог принести Александрии хорошую прибыль

Интересно, что вновь-таки на уровне слухов, но Хуан Альвина Безерра уже мог принести «Александрии» хорошую прибыль. Буквально на финише работы летнего трансферного окна-2024 украинский клуб получил предложение от саудовского «Аль-Ахли» по бразильскому вингеру. Купить Безерру представитель Ближнего Востока хотел за 1,5 миллиона долларов, но боссы «Александрии» ответили отказом, хотя формально эта сумма была втрое больше оценочной стоимости легионера на портале Transfermarkt.

К слову, о Transfermarkt. Прямо сейчас там контракт Безерры оценивается в 500 тысяч евро, а последняя «переоценка» произошла 12 сентября, когда Хуан Альвина подорожал с 200 тысяч до нынешнего полумиллиона. Несмотря на это, бразилец вовсе не является самым дорогим игроком «Александрии», а входит наряду со многими другими игроками команды в топ-3, занимая «бронзовую» позицию еще вместе с восемью исполнителями, чьи контракты также оцениваются экспертами в 500 тысяч евро.

А вот самым ценным футболистом нынешней «Александрии», по версии Transfermarkt, является прямой конкурент Безерры по позиции – правый вингер Артем Козак, пришедший этим летом в команду Ротаня на правах свободного агента из «Полесья». Его контракт оценивается в 800 тысяч евро, но пока Козак проигрывает конкуренцию бразильцу, и появляется на поле довольно нечасто, причем не имеет четкой позиции, действуя и на правом фланге атаки и в центральной ее зоне.

Получил признание от аналитиков CIES, которые даже сравнивают его со звездой Реала

Скорее всего, «на карандаш» саудитам Хуан Альвина Безерра попал вовсе не из-за ярких выступлений в украинской Премьер-лиге. Дело в том, что еще в середине августа бразилец неожиданно угодил в поле зрения аналитиков Международного центра спортивных исследований (CIES), который представил список из пяти футболистов в возрасте до 25 лет, имеющих схожий игровой профайл со звездным вингером «Реала» 23-летним Родриго, оценочная стоимость которого на сегодняшний день превышает 100 миллионов евро.

CIES поставил Безерру на пятую строчку в когорте исполнителей, которых бы можно было назвать «новыми Родриго».

Если сопоставить временные рамки, когда появился этот рейтинг, и когда «Александрия» получила предложение по Безерре от «Аль-Ахли», то в целом все совпадает – сперва о бразильце из УПЛ заговорили международные аналитики и эксперты, после чего достаточно быстро на это среагировали те, у кого есть деньги, но кто учится тратить их все-таки с максимальной рациональностью.

Впрочем, в CIES не остановились на включении Безерры в рейтинг «последователей Родриго». Уже в октябре эта же организация представила свою версию лучших вингеров мирового футбола в возрасте до 23 лет. В список вошло десять исполнителей из лиг по всему миру, а представителю «Александрии» досталось весьма престижное седьмое место с рейтинговым баллом в 82,4 и отставанием от лидера, коим оказался вундеркинд «Барселоны» Ламин Ямал, менее чем на десять пунктов.

Очевидно, что Безерра действительно может выстроить довольно впечатляющую карьеру, если психологически не остановится на том, что демонстрирует сейчас и не продемонстрирует признаков самоуспокоения. Хорошую «кассу» на бразильце может сделать и «Александрия», которая в теории способна выторговать за Безерру значительно больше тех 1,5 миллионов долларов, которые уже предлагали за вингера саудиты. Что правда, здесь очень многое будет зависеть от профессионализма менеджмента «желто-черных», так как контракт Хуана Альвины с клубом рассчитан до лета 2026 года. И это только на первый взгляд значительный срок, ведь фактически уже в конце следующего года бразилец сможет задумываться, а вскоре и начать вести предварительные переговоры, чтобы покинуть клуб свободным агентом. А потерять такой «бриллиант», коим для «Александрии» стал Безерра, бесплатно будет не только в высшей степени халатно, но и просто неразумно.