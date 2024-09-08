Александрия отказалась продать игрока в Саудовскую Аравию за $1,5 млн

Клуб УПЛ «Александрия» отказался продавать игрока в Саудовскую Аравию за 1,5 млн долларов.

Саудовский «Аль-Ахли» хотел заполучить бразильского хавбека Хуана Альвину Безерру, информирует паблик Камон, Плей.

В последние дни трансферного окна «Аль-Ахли» пытался купить бразильца, но александрийцы ответили отказом.

21-летний Безерра в текущем сезоне провел за «Александрию» 4 матча УПЛ и забил 2 гола. В минувшем сезоне он провел 13 поединков УПЛ и забил 3 мяча.