Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Александрия отказалась продать игрока в Саудовскую Аравию за $1,5 млн
Украина. Премьер лига
08 сентября 2024, 23:27 | Обновлено 08 сентября 2024, 23:36
626
1

Александрия отказалась продать игрока в Саудовскую Аравию за $1,5 млн

Саудовский Аль-Ахли хотел заполучить бразильца Хуана Альвину Безерру

08 сентября 2024, 23:27 | Обновлено 08 сентября 2024, 23:36
626
1
Александрия отказалась продать игрока в Саудовскую Аравию за $1,5 млн
ФК Александрия. Хуан Альвина Безерра

Клуб УПЛ «Александрия» отказался продавать игрока в Саудовскую Аравию за 1,5 млн долларов.

Саудовский «Аль-Ахли» хотел заполучить бразильского хавбека Хуана Альвину Безерру, информирует паблик Камон, Плей.

В последние дни трансферного окна «Аль-Ахли» пытался купить бразильца, но александрийцы ответили отказом.

21-летний Безерра в текущем сезоне провел за «Александрию» 4 матча УПЛ и забил 2 гола. В минувшем сезоне он провел 13 поединков УПЛ и забил 3 мяча.

По теме:
ВЕРНИДУБ: «Немного не угадали с селекцией. Но взяли двух неплохих игроков»
ОФИЦИАЛЬНО. Клуб Второй лиги усилился игроком Вереса
ОФИЦИАЛЬНО. 19-летний игрок покинул Верес
Александрия Хуан Альвина Безерра трансферы трансферы УПЛ Аль-Ахли Джидда чемпионат Саудовской Аравии по футболу
Николай Степанов Источник: Telegram
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Не Роналду, не Пеле. Назван лучший игрок в истории футбола
Футбол | 08 сентября 2024, 23:44 1
Не Роналду, не Пеле. Назван лучший игрок в истории футбола
Не Роналду, не Пеле. Назван лучший игрок в истории футбола

Первую позицию в рейтинге занимает аргентинец Лионель Месси

Сплошная экзотика. Стало известно, где может продолжить карьеру Ракицкий
Футбол | 08 сентября 2024, 18:50 15
Сплошная экзотика. Стало известно, где может продолжить карьеру Ракицкий
Сплошная экзотика. Стало известно, где может продолжить карьеру Ракицкий

Летом нынешнего года Ярослав в очередной раз попрощался с «Шахтером»

Милевский назвал главную проблему сборной Украины после матча с Албанией
Футбол | 08.09.2024, 07:01
Милевский назвал главную проблему сборной Украины после матча с Албанией
Милевский назвал главную проблему сборной Украины после матча с Албанией
ЛЕОНЕНКО: О регбисте у нас только и пишут, а в Англии его матерят постоянно
Футбол | 08.09.2024, 16:48
ЛЕОНЕНКО: О регбисте у нас только и пишут, а в Англии его матерят постоянно
ЛЕОНЕНКО: О регбисте у нас только и пишут, а в Англии его матерят постоянно
Пегула прокомментировала поражение от Соболенко в финале US Open
Теннис | 08.09.2024, 10:40
Пегула прокомментировала поражение от Соболенко в финале US Open
Пегула прокомментировала поражение от Соболенко в финале US Open
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Gargantua81
неплохо сейчас играет бразильчик
Ответить
+1
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Поворознюк про Шевченко: «Андрей обещал справедливость, а выходит...»
Поворознюк про Шевченко: «Андрей обещал справедливость, а выходит...»
07.09.2024, 15:23 9
Футбол
Новая неприятность. Ребров потерял еще одного игрока на матч с Албанией
Новая неприятность. Ребров потерял еще одного игрока на матч с Албанией
07.09.2024, 08:57 55
Футбол
ФОТО. Лица Зинченко и Малиновского перед заменой в матче Украина – Албания
ФОТО. Лица Зинченко и Малиновского перед заменой в матче Украина – Албания
08.09.2024, 07:34 8
Футбол
Поворознюк нецензурно оскорбил журналиста в телефонном разговоре
Поворознюк нецензурно оскорбил журналиста в телефонном разговоре
07.09.2024, 13:08 70
Футбол
Украина – Албания – 1:2. Фиаско в Праге. Видео голов и обзор матча
Украина – Албания – 1:2. Фиаско в Праге. Видео голов и обзор матча
07.09.2024, 23:45 41
Футбол
Усик признался, что не имеет мотивации добиваться успеха
Усик признался, что не имеет мотивации добиваться успеха
07.09.2024, 14:03 4
Бокс
Гарсия назвал современного боксера, который победил бы Мейвезера
Гарсия назвал современного боксера, который победил бы Мейвезера
07.09.2024, 01:38
Бокс
ФОТО. Вынести пояс. Модель с 17 размером груди сделала предложение Усику
ФОТО. Вынести пояс. Модель с 17 размером груди сделала предложение Усику
07.09.2024, 08:22 10
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем