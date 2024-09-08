Украина. Премьер лига08 сентября 2024, 23:27 | Обновлено 08 сентября 2024, 23:36
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Александрия отказалась продать игрока в Саудовскую Аравию за $1,5 млн
Саудовский Аль-Ахли хотел заполучить бразильца Хуана Альвину Безерру
08 сентября 2024, 23:27 | Обновлено 08 сентября 2024, 23:36
626
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Клуб УПЛ «Александрия» отказался продавать игрока в Саудовскую Аравию за 1,5 млн долларов.
Саудовский «Аль-Ахли» хотел заполучить бразильского хавбека Хуана Альвину Безерру, информирует паблик Камон, Плей.
В последние дни трансферного окна «Аль-Ахли» пытался купить бразильца, но александрийцы ответили отказом.
21-летний Безерра в текущем сезоне провел за «Александрию» 4 матча УПЛ и забил 2 гола. В минувшем сезоне он провел 13 поединков УПЛ и забил 3 мяча.
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