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  4. РОТАНЬ: «Безерра очень классно интегрировался в Александрию»
Украина. Премьер лига
21 августа 2024, 04:35 | Обновлено 21 августа 2024, 04:48
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0

РОТАНЬ: «Безерра очень классно интегрировался в Александрию»

Главный тренер Александрии рассказал о прогрессе легионера

21 августа 2024, 04:35 | Обновлено 21 августа 2024, 04:48
20
0
РОТАНЬ: «Безерра очень классно интегрировался в Александрию»
ФК Александрия. Хуан Альвина Безерра

Главный тренер Александрии Руслан Ротань в интервью Виктору Вацко рассказал о прогрессе, который сделал бразильский легионер Хуан Альвина Безерра:

«Очень классно мы угадали с Безеррой. Этот игрок пришел к нам. Молодой бразилец, перспективный. И очень классно он интегрировался в команду, в наше понимание игры.

Хочется отметить менталитет. Бразилец изменил свой менталитет ближе к нашей игре, к нашей команде. Он понял, что чемпионат Украины очень тяжелый. Понял, что в чемпионате Украины очень много игры один в один.

Он улучшает себя, работает на тренировках, слушает на теориях. Когда такой легионер приезжает – с ним можно работать, когда у него есть большое желание».

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Александрия Руслан Ротань Хуан Альвина Безерра Виктор Вацко чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига
Николай Степанов Источник: Вацко Live
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