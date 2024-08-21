РОТАНЬ: «Безерра очень классно интегрировался в Александрию»

Главный тренер Александрии Руслан Ротань в интервью Виктору Вацко рассказал о прогрессе, который сделал бразильский легионер Хуан Альвина Безерра:

«Очень классно мы угадали с Безеррой. Этот игрок пришел к нам. Молодой бразилец, перспективный. И очень классно он интегрировался в команду, в наше понимание игры.

Хочется отметить менталитет. Бразилец изменил свой менталитет ближе к нашей игре, к нашей команде. Он понял, что чемпионат Украины очень тяжелый. Понял, что в чемпионате Украины очень много игры один в один.

Он улучшает себя, работает на тренировках, слушает на теориях. Когда такой легионер приезжает – с ним можно работать, когда у него есть большое желание».