РОТАНЬ: «Мы хотим побороться за возвращение хавбека из Динамо»

Главный тренер Александрии Руслан Ротань в интервью Виктору Вацко заявил, что хочет вернуть в команду хавбека Динамо Николая Михайленко:

«Возвращение Николая Михайленко в Динамо? Это для нас большая потеря. Он главный носитель нашей идеи. Не только на теориях, в тактических задачах, но и на футбольном поле. Важны игроки, которые подсказывают партнерам, у которых есть коммуникация с командой.

Для нас проблема, что Михайленко вернулся в Динамо. Но мы хотим побороться за Николая, хотим, чтобы он к нам перешел. Но все зависит от Динамо: сможет ли он там закрепиться, нужен ли он киевскому клубу.

На сегодня мы не готовы его выкупить. Нам надо определиться с руководством. На таких игроках, как Михайленко и Ковалец, можно строить команду. Это ключевые игроки, за которыми могут идти другие».

23-летний хавбек Николай Михалейнко ранее играл за команду из Александрии на правах аренды. В минувшем сезоне он провел 16 матчей УПЛ и забил 5 мячей.