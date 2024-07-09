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  4. Николай МИХАЙЛЕНКО: «В Динамо более строгие требования»
Украина. Премьер лига
09 июля 2024, 14:08 |
608
0

Николай МИХАЙЛЕНКО: «В Динамо более строгие требования»

Полузащитник киевлян поделился впечатлениями от предсезонных сборов

09 июля 2024, 14:08 |
608
0
Николай МИХАЙЛЕНКО: «В Динамо более строгие требования»
ФК Динамо Киев. Николай Михайленко

Полузащитник киевского «Динамо» Николай Михайленко поделился впечатлениями от предсезонных сборов.

– Я рад вернуться, тренировочный процесс и требования очень интересные, понемногу привыкаю, стараюсь, думаю, со временем все будет хорошо.

– Прошлый сезон вы провели в аренде, что этот период дал вам в профессиональном плане? Какие индивидуальные умения улучшили?

– Игровая практика многое решает в футболе. Считаю, это время пошло мне на пользу, благодарен тренерам, которые давали мне там играть. Многое взял для себя нового и необычного, что помогает мне и сейчас.

– Насколько трудно набирать кондиции перед началом сезона?

– Конечно, сборы – это нелегко в любой команде, а в «Динамо» подготовка еще на более высоком уровне, строгие требования, нужно больше бегать.

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Николай Михайленко Динамо Киев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу учебно-тренировочные сборы
Дмитро Вербинський Источник: ФК Динамо Киев
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