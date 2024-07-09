Николай МИХАЙЛЕНКО: «В Динамо более строгие требования»
Полузащитник киевлян поделился впечатлениями от предсезонных сборов
Полузащитник киевского «Динамо» Николай Михайленко поделился впечатлениями от предсезонных сборов.
– Я рад вернуться, тренировочный процесс и требования очень интересные, понемногу привыкаю, стараюсь, думаю, со временем все будет хорошо.
– Прошлый сезон вы провели в аренде, что этот период дал вам в профессиональном плане? Какие индивидуальные умения улучшили?
– Игровая практика многое решает в футболе. Считаю, это время пошло мне на пользу, благодарен тренерам, которые давали мне там играть. Многое взял для себя нового и необычного, что помогает мне и сейчас.
– Насколько трудно набирать кондиции перед началом сезона?
– Конечно, сборы – это нелегко в любой команде, а в «Динамо» подготовка еще на более высоком уровне, строгие требования, нужно больше бегать.
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