Николай МИХАЙЛЕНКО: «В Динамо более строгие требования»

Полузащитник киевского «Динамо» Николай Михайленко поделился впечатлениями от предсезонных сборов.

– Я рад вернуться, тренировочный процесс и требования очень интересные, понемногу привыкаю, стараюсь, думаю, со временем все будет хорошо.

– Прошлый сезон вы провели в аренде, что этот период дал вам в профессиональном плане? Какие индивидуальные умения улучшили?

– Игровая практика многое решает в футболе. Считаю, это время пошло мне на пользу, благодарен тренерам, которые давали мне там играть. Многое взял для себя нового и необычного, что помогает мне и сейчас.

– Насколько трудно набирать кондиции перед началом сезона?

– Конечно, сборы – это нелегко в любой команде, а в «Динамо» подготовка еще на более высоком уровне, строгие требования, нужно больше бегать.