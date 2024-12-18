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  4. Судаков стал дешевле на три миллиона. Обновлена стоимость игроков УПЛ
Украина. Премьер лига
18 декабря 2024, 09:21 |
442
2

Судаков стал дешевле на три миллиона. Обновлена стоимость игроков УПЛ

Представитель донецкого «Шахтера» возглавляет рейтинг самых дорогих футболистов в Премьер-лиге

18 декабря 2024, 09:21 |
442
2
Судаков стал дешевле на три миллиона. Обновлена стоимость игроков УПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Георгий Судаков

16 декабря портал Transfermarkt обновил трансферную стоимость игроков Украинской Премьер-лиги.

Футболист донецкого «Шахтера» Георгий Судаков стал дешевле на три миллиона евро, однако продолжает возглавлять рейтинг самых дорогих игроков в УПЛ (32 млн евро).

В тройке оказались еще два представителя «горняков» – защитник Николай Матвиенко оценивается в 18 млн евро (минус 2 млн), а вингер Кевин – 12 млн евро (его трансферная стоимость не изменилась).

В топ-15 списка попали представители только двух команд Украинской Премьер-лиги – 11 игроков «Шахтера» и 4 из «Динамо».

Самым дорогим футболистом киевского клуба стал нападающий Владислав Ванат, который оценивается в 11 млн евро. В общем рейтинге он разместился на четвертой позиции.

Рейтинг самых дорогих футболистов УПЛ

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига финансы Transfermarkt Шахтер Донецк Динамо Киев Георгий Судаков Николай Матвиенко Кевин (Шахтер) Владислав Ванат Николай Шапаренко Артем Бондаренко Марлон Гомес Владимир Бражко Александр Зубков Георгий Бущан Ефим Конопля Дмитрий Крыськив Дмитрий Ризнык Валерий Бондарь Даниил Сикан
Микола Титюк Источник: Transfermarketweb
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contr
32 мільйони за це лайно що бігає по полю мордою вниз і не може пас точний віддати !? Бггггг . Хочу побачити того довбооба хто віддасть такі гроші☝️
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+2
Gargantua81
представляю какую истерику он зимой будет катать, чтобы его продали
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0
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