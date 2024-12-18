Судаков стал дешевле на три миллиона. Обновлена стоимость игроков УПЛ
Представитель донецкого «Шахтера» возглавляет рейтинг самых дорогих футболистов в Премьер-лиге
16 декабря портал Transfermarkt обновил трансферную стоимость игроков Украинской Премьер-лиги.
Футболист донецкого «Шахтера» Георгий Судаков стал дешевле на три миллиона евро, однако продолжает возглавлять рейтинг самых дорогих игроков в УПЛ (32 млн евро).
В тройке оказались еще два представителя «горняков» – защитник Николай Матвиенко оценивается в 18 млн евро (минус 2 млн), а вингер Кевин – 12 млн евро (его трансферная стоимость не изменилась).
В топ-15 списка попали представители только двух команд Украинской Премьер-лиги – 11 игроков «Шахтера» и 4 из «Динамо».
Самым дорогим футболистом киевского клуба стал нападающий Владислав Ванат, который оценивается в 11 млн евро. В общем рейтинге он разместился на четвертой позиции.
Рейтинг самых дорогих футболистов УПЛ
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