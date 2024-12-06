Европейский клуб сделал конкретное предложение по игроку сборной Украины
Алексей Гуцуляк может покинуть «Полесье»
Украинский вингер житомирского «Полесья» Алексей Гуцуляк может покинуть свой нынешний клуб, сообщает ТаТоТаке.
По информации источника, «волки» получили предложение в размере примерно 4 миллионов евро от неназванного европейского клуба не из топ-5 чемпионатов, который имеет еврокубковые амбиции.
В сезоне 2024/25 Алексей Гуцуляк провел 17 матчей на клубном уровне, отметившись 10 забитыми мячами и 2 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 26-летнего футболиста в 2.5 миллиона евро.
Ранее сообщалось, что летом 2024 года Алексея Гуцуляка могло подписать киевское «Динамо».
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