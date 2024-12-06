Европейский клуб сделал конкретное предложение по игроку сборной Украины

Украинский вингер житомирского «Полесья» Алексей Гуцуляк может покинуть свой нынешний клуб, сообщает ТаТоТаке.

По информации источника, «волки» получили предложение в размере примерно 4 миллионов евро от неназванного европейского клуба не из топ-5 чемпионатов, который имеет еврокубковые амбиции.

В сезоне 2024/25 Алексей Гуцуляк провел 17 матчей на клубном уровне, отметившись 10 забитыми мячами и 2 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 26-летнего футболиста в 2.5 миллиона евро.

Ранее сообщалось, что летом 2024 года Алексея Гуцуляка могло подписать киевское «Динамо».