Два игрока Динамо перейдут в другой клуб УПЛ зимой. Известно, кто и куда
Шепелев и Андриевский сменят клубную прописку
Львовские «Карпаты» могут усилить свой состав двумя игроками киевского «Динамо» уже в зимнее трансферное окно.
По информации украинского журналиста, в расположение «львов» перейдут Владимир Шепелев и Александра Андриевский, которые не нужны Александру Шовковскому в «Динамо».
Сообщается, что руководство Карпат также ищет забивного форварда. Информации по кандидатам на эту позицию пока нет.
В нынешнем сезоне «Карпаты» занимают шестую строчку турнирной таблицы Украинской Премьер-лиги, имея в своем активе 24 турнирных пункта после 17 сыгранных матчей.
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