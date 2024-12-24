Два игрока Динамо перейдут в другой клуб УПЛ зимой. Известно, кто и куда

Львовские «Карпаты» могут усилить свой состав двумя игроками киевского «Динамо» уже в зимнее трансферное окно.

По информации украинского журналиста, в расположение «львов» перейдут Владимир Шепелев и Александра Андриевский, которые не нужны Александру Шовковскому в «Динамо».

Сообщается, что руководство Карпат также ищет забивного форварда. Информации по кандидатам на эту позицию пока нет.

В нынешнем сезоне «Карпаты» занимают шестую строчку турнирной таблицы Украинской Премьер-лиги, имея в своем активе 24 турнирных пункта после 17 сыгранных матчей.