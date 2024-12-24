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Украина. Премьер лига
24 декабря 2024, 09:13 | Обновлено 24 декабря 2024, 09:14
2523
2

Два игрока Динамо перейдут в другой клуб УПЛ зимой. Известно, кто и куда

Шепелев и Андриевский сменят клубную прописку

24 декабря 2024, 09:13 | Обновлено 24 декабря 2024, 09:14
2523
2
Два игрока Динамо перейдут в другой клуб УПЛ зимой. Известно, кто и куда
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Андриевский

Львовские «Карпаты» могут усилить свой состав двумя игроками киевского «Динамо» уже в зимнее трансферное окно.

По информации украинского журналиста, в расположение «львов» перейдут Владимир Шепелев и Александра Андриевский, которые не нужны Александру Шовковскому в «Динамо».

Сообщается, что руководство Карпат также ищет забивного форварда. Информации по кандидатам на эту позицию пока нет.

В нынешнем сезоне «Карпаты» занимают шестую строчку турнирной таблицы Украинской Премьер-лиги, имея в своем активе 24 турнирных пункта после 17 сыгранных матчей.

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Владимир Шепелев Александр Андриевский Карпаты Львов Динамо Киев трансферы трансферы УПЛ чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига
Олег Вахоцкий Источник: Вацко Live
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Комментарии 2
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Gargantua81
Вацко сказал, что Стецьков точно, а об Андриевском и Шепелеве были разговоры
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-1
serhiy
Круто ! І для Карпат і для Динамо !
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-1
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