Шахтер прибыл в Турцию. Подопечные Пушича проведут три контрольных матча
Донецкий клуб начал подготовку к решающим поединкам Лиги чемпионов
4 января донецкий «Шахтер» прибыл в Турцию, где начнет подготовку к решающим поединкам Лиги чемпионов.
Подопечные Марино Пушича сыграют три контрольных матча, которые будут транслироваться на клубном Youtube-канале и мобильном приложении FC Shakhtar.
Донецкая команда сосредоточится на подготовке к двум поединкам – против французского «Бреста» (22 января) и немецкой «Боруссии Дортмунд» (29 января).
На сборах к основной обойме присоединятся несколько игроков юношеской команды – капитан «Шахтера» U-19 Николай Огарков, защитник Антон Дрозд и центрхав Виктор Цуканов.
ВИДЕО. Прибытие донецкого «Шахтера» в Турцию на тренировочные сборы
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