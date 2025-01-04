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  4. Шахтер прибыл в Турцию. Подопечные Пушича проведут три контрольных матча
Украина. Премьер лига
04 января 2025, 12:43 | Обновлено 04 января 2025, 13:58
815
1

Шахтер прибыл в Турцию. Подопечные Пушича проведут три контрольных матча

Донецкий клуб начал подготовку к решающим поединкам Лиги чемпионов

04 января 2025, 12:43 | Обновлено 04 января 2025, 13:58
815
1
Шахтер прибыл в Турцию. Подопечные Пушича проведут три контрольных матча
УПЛ. ФК Шахтер Донецк

4 января донецкий «Шахтер» прибыл в Турцию, где начнет подготовку к решающим поединкам Лиги чемпионов.

Подопечные Марино Пушича сыграют три контрольных матча, которые будут транслироваться на клубном Youtube-канале и мобильном приложении FC Shakhtar.

Донецкая команда сосредоточится на подготовке к двум поединкам – против французского «Бреста» (22 января) и немецкой «Боруссии Дортмунд» (29 января).

На сборах к основной обойме присоединятся несколько игроков юношеской команды – капитан «Шахтера» U-19 Николай Огарков, защитник Антон Дрозд и центрхав Виктор Цуканов.

ВИДЕО. Прибытие донецкого «Шахтера» в Турцию на тренировочные сборы

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Микола Титюк Источник: ФК Шахтер Донецк
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Комментарии 1
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Lesovij7
Напишите хоть с кем эти матчи будут, уже все на отъебись делаете, много ошибок в статьях и пустоты. Лудогорец, цска София и Динамо Загреб.
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