Шахтер прибыл в Турцию. Подопечные Пушича проведут три контрольных матча

4 января донецкий «Шахтер» прибыл в Турцию, где начнет подготовку к решающим поединкам Лиги чемпионов.

Подопечные Марино Пушича сыграют три контрольных матча, которые будут транслироваться на клубном Youtube-канале и мобильном приложении FC Shakhtar.

Донецкая команда сосредоточится на подготовке к двум поединкам – против французского «Бреста» (22 января) и немецкой «Боруссии Дортмунд» (29 января).

На сборах к основной обойме присоединятся несколько игроков юношеской команды – капитан «Шахтера» U-19 Николай Огарков, защитник Антон Дрозд и центрхав Виктор Цуканов.

ВИДЕО. Прибытие донецкого «Шахтера» в Турцию на тренировочные сборы