Три полевых и два вратаря. Шахтер возьмет на сборы пять новых футболистов

Донецкий «Шахтер» проведет учебно-тренировочные сборы в Турции – подопечные Марино Пушича начнут подготовку 4 января.

Клуб проведет три товарищеских поединка и будет готовиться к предстоящим матчам в Лиге чемпионов.

Как сообщает источник, на этих сборах к «Шахтеру» присоединятся пять новых футболистов – это игроки молодежной команды. Вместе с основной командой будут заниматься два вратаря и три полевых игрока. Известно, что на сборы точно поедут капитан «Шахтера» U-19 Николай Огарков, защитник Антон Дрозд и центрхав Виктор Цуканов.

Подопечные Пушича набрали четыре балла и занимают 27-е место в турнирной таблице Лиги чемпионов. В следующем матче «горняки» сыграют против французского «Бреста». Встреча состоится 22 января, начало поединка – в 19:45.