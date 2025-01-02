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Украина. Премьер лига
02 января 2025, 12:13 | Обновлено 02 января 2025, 12:18
1298
0

Три полевых и два вратаря. Шахтер возьмет на сборы пять новых футболистов

Донецкий клуб проведет учебно-тренировочные сборы в Турции

02 января 2025, 12:13 | Обновлено 02 января 2025, 12:18
1298
0
Три полевых и два вратаря. Шахтер возьмет на сборы пять новых футболистов
Getty Images/Global Images Ukraine. ФК Шахтер Донецк

Донецкий «Шахтер» проведет учебно-тренировочные сборы в Турции – подопечные Марино Пушича начнут подготовку 4 января.

Клуб проведет три товарищеских поединка и будет готовиться к предстоящим матчам в Лиге чемпионов.

Как сообщает источник, на этих сборах к «Шахтеру» присоединятся пять новых футболистов – это игроки молодежной команды. Вместе с основной командой будут заниматься два вратаря и три полевых игрока. Известно, что на сборы точно поедут капитан «Шахтера» U-19 Николай Огарков, защитник Антон Дрозд и центрхав Виктор Цуканов.

Подопечные Пушича набрали четыре балла и занимают 27-е место в турнирной таблице Лиги чемпионов. В следующем матче «горняки» сыграют против французского «Бреста». Встреча состоится 22 января, начало поединка – в 19:45.

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Шахтер Донецк учебно-тренировочные сборы товарищеские матчи контрольные матчи УПЛ Игорь Бурбас
Микола Титюк Источник: Игорь Бурбас
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