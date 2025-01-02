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Украина. Премьер лига
02 января 2025, 11:54 | Обновлено 02 января 2025, 13:04
459
0

Подготовка к Лиге чемпионов. Известно, где Шахтер проведет сборы

Подопечные Марино Пушича проведут три контрольных поединка в Турции

02 января 2025, 11:54 | Обновлено 02 января 2025, 13:04
459
0
Подготовка к Лиге чемпионов. Известно, где Шахтер проведет сборы
ФК Шахтер

Донецкий «Шахтер» определился с местом проведения учебно-тренировочных сборов для подготовки к предстоящим матчей Лиги чемпионов.

Подопечные Марино Пушича 4 января соберутся в Турции, где проведут три товарищеских поединка. Соперники донецкого клуба и дата матчей пока неизвестны – об этом клуб сообщит позже.

Главная цель «Шахтера» – целенаправленно подготовиться к двом решающим матчам в Лиге чемпионов – против французского «Бреста» (22 января) и немецкой «Боруссии Дортмунд» (29 января).

Все спарринги «горняков» будут транслироваться на Youtube-канале «Шахтера» и в мобильном приложении FC Shakhtar.

Ранее сообщалось, что лидер донецкого клуба может перебраться в турецкий чемпионат.

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Микола Титюк Источник: ФК Шахтер Донецк
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