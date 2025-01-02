Подготовка к Лиге чемпионов. Известно, где Шахтер проведет сборы

Донецкий «Шахтер» определился с местом проведения учебно-тренировочных сборов для подготовки к предстоящим матчей Лиги чемпионов.

Подопечные Марино Пушича 4 января соберутся в Турции, где проведут три товарищеских поединка. Соперники донецкого клуба и дата матчей пока неизвестны – об этом клуб сообщит позже.

Главная цель «Шахтера» – целенаправленно подготовиться к двом решающим матчам в Лиге чемпионов – против французского «Бреста» (22 января) и немецкой «Боруссии Дортмунд» (29 января).

Все спарринги «горняков» будут транслироваться на Youtube-канале «Шахтера» и в мобильном приложении FC Shakhtar.

Ранее сообщалось, что лидер донецкого клуба может перебраться в турецкий чемпионат.