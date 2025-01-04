Начали экономить. Рух сменит арену домашних матчей в УПЛ

Как стало известно Sport.ua, футболисты «Руха» домашние поединки второй части чемпионата УПЛ и розыгрыша Кубка Украины, скорее всего, не будут проводить на «Арене-Львов», а перебазируются на стадион «Украина» – домашнюю арену «Карпат», с которыми они объединяются.

По имеющимся данным, проведение одного матча на «Арене-Львов» обходится более чем в 350 тысяч гривен. И при тех ограничениях, вызванных гарантиями безопасности, выйти хотя бы на нулевой вариант в финансах практически нереально. В то же время смета стадиона «Украина» значительно меньше и выгода от передислокации – очевидна. Здесь все будет зависеть от договоренностей между клубами.

Напомним, что вторую часть чемпионата УПЛ «Рух» будет открывать домашним поединком 22 февраля с ЛНЗ, а «Карпаты» будут играть в гостях с «Динамо».

Ранее сообщалось, что своими мыслями по поводу слияния «Карпат» и «Руха» поделился экс-игрок сборной Украины Иван Гецко.