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Украина. Премьер лига
03 января 2025, 20:08 | Обновлено 03 января 2025, 20:10
1943
3

Экс-игрок сборной Украины: «Взяли и развалили хорошую команду Рух»

Гецко недоволен новостями про объединение двух клубов

03 января 2025, 20:08 | Обновлено 03 января 2025, 20:10
1943
3
Экс-игрок сборной Украины: «Взяли и развалили хорошую команду Рух»
ФК Карпаты

Автор первого гола в истории сборной Украины Иван Гецко не один год провел во Львове. В 1988-м в чемпионате СССР он защищал цвета СКА «Карпаты», а десять лет спустя, уже в рамках чемпионата Украины, был в форме «Карпат». Играя в составе главной львовской команды со второго круга сезона-1997/98 до осенней части сезона-1999/2000, Гецко успел завоевать со «львами» бронзовую медаль, сыграть в финале Кубка Украины и стать участником поединков Кубка УЕФА со шведским «Хельсинборгом».

Тема львовского футбола для бывшего форварда одесского «Черноморца», «Днепра», «Карпат, «Кривбасса» и «Металлиста», а ныне тренера и делегата УАФ не осталась без внимания. Своими мыслями по поводу слияния «Карпат» и «Руха» он поделился со Sport.ua.

– Что тут говорить… Я так понимаю, дела у одного из президентов клубов не очень хорошие. Так что, видимо, и решили: чтобы всего, что создано, окончательно не развалить, и был сделан этот шаг.

– Как вы думаете, что из этой идеи выйдет?

– Ничего хорошего. Хотели видеть «Рух» в Лиге Европы, и чтобы он регулярно играл в еврокубках, а теперь взяли и просто развалили команду. «Рух» мне очень нравился. Очень. Хорошая у клуба и детская школа. И хотя владелец утверждает, что она будет продолжать функционировать под его руководством, это все под вопросом. Посудите сами: зачем содержать футбольную школу, если главной команды, куда должны отдавать ее воспитанников, не будет? Отдавать в «Карпаты»? У этого клуба есть своя школа, и мне кажется, что в нем в первую очередь будут ориентироваться на своих, чем на выпускников «Руха». Мне кажется, что все развалится и на этом закончится.

– В свое время в столице Галичины уже было два клуба в элите – «Карпаты» и «Львов», но к чему это привело, болельщики хорошо знают.

– Именно. По-моему, один город две суперкоманды не потянет. Слава Богу, что хотя бы «Карпаты» вернулись в элиту. Но «Рух» им сейчас уже не будет конкурентом. Небольшая группа игроков, насколько я знаю, перейдет в «Карпаты», другие тоже разъедутся кто куда. Жаль. Ведь у «Руха» была очень хорошая молодежь, которая имела большую перспективу и вообще играла неплохо. И мне очень досадно, что все с такой легкостью разваливается.

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Иван Гецко Рух Львов Карпаты Львов инсайд Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу интервью
Максим Коваленко
Максим Коваленко Sport.ua
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Андрій Шевченко
Хто ж розвалив то ? Інопланетяни чи може сам козел і розвалив ?
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+1
Дані Рохас
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0
serhiy
Які всі мудрі,своїх 5 копійок щоб запхати . Тобі там ніуя не перепаде ,не переживай !
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-2
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