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  4. «Сильнее, чем думают люди». Бывший тренер Шахтера не согласен с Роналду
Франция
04 января 2025, 13:13 |
719
0

«Сильнее, чем думают люди». Бывший тренер Шахтера не согласен с Роналду

Роберто Де Дзерби оценил силу французской Лиги 1 и сравнил ее с другими чемпионатами

04 января 2025, 13:13 |
719
0
«Сильнее, чем думают люди». Бывший тренер Шахтера не согласен с Роналду
Getty Images/Global Images Ukraine. Роберто Де Дзерби

Бывший тренер донецкого «Шахтера» Роберто Де Дзерби не согласен с утверждением, что французская Лига 1 слабее, чем чемпионат Саудовской Аравии. Ранее лидер «Аль-Насра» Криштиану Роналду заявил, что чемпионат Саудовской Аравии сильнее, чем французский.

«Лига 1 – это более сильный чемпионат, чем думают люди за пределами Франции. Но его, конечно, неправильно продают те чиновники, которые им управляют. К сожалению, Лига 1 за пределами Франции имеет репутацию чемпионата низкого уровня.

Там очень сильные игроки и тренеры, полные стадионы и отличная атмосфера. Возможно, этот чемпионат плохо продается по сравнению с Английской Премьер-лигой, которая является лучшей лигой в Европе, или Серией А, Ла Лигой и Бундеслигой.

Я не знаю, это проблема менеджмента или проблема восприятия за рубежом. И это досадно, потому, что есть очень сильные игроки, которых затем забирают в другие чемпионаты, когда эти футболисты могут остаться во Франции», – уверен Де Дзерби.

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Микола Титюк Источник: A Bola
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