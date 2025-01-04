«Сильнее, чем думают люди». Бывший тренер Шахтера не согласен с Роналду

Бывший тренер донецкого «Шахтера» Роберто Де Дзерби не согласен с утверждением, что французская Лига 1 слабее, чем чемпионат Саудовской Аравии. Ранее лидер «Аль-Насра» Криштиану Роналду заявил, что чемпионат Саудовской Аравии сильнее, чем французский.

«Лига 1 – это более сильный чемпионат, чем думают люди за пределами Франции. Но его, конечно, неправильно продают те чиновники, которые им управляют. К сожалению, Лига 1 за пределами Франции имеет репутацию чемпионата низкого уровня.

Там очень сильные игроки и тренеры, полные стадионы и отличная атмосфера. Возможно, этот чемпионат плохо продается по сравнению с Английской Премьер-лигой, которая является лучшей лигой в Европе, или Серией А, Ла Лигой и Бундеслигой.

Я не знаю, это проблема менеджмента или проблема восприятия за рубежом. И это досадно, потому, что есть очень сильные игроки, которых затем забирают в другие чемпионаты, когда эти футболисты могут остаться во Франции», – уверен Де Дзерби.