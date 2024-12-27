Саудовская Аравия27 декабря 2024, 20:35 | Обновлено 27 декабря 2024, 20:36
457
1
«Лига Саудовской Аравии лучше». Роналду проехался по топ-чемпионату Европы
Криштиану Роналду считает чемпионат Саудовской Аравии более сложным, чем Лига 1
27 декабря 2024, 20:35 | Обновлено 27 декабря 2024, 20:36
457
1
Португальский форвард «Аль-Насра» Криштиану Роналду считает, что чемпионат Саудовской Аравии сложнее французской Лиги 1.
«Саудовская лига, конечно, лучше, чем Лига 1. Во Франции есть только «ПСЖ». Остальные – закончились».
«Попробуйте спринтовать в 38, 39, 40-градусную погоду и посмотрите...»
В текущем сезоне Криштиану Роналду провел 19 матчей на клубном уровне, забил 16 голов и отдал 3 ассиста.
Ранее сообщалось о том, что Роналду назвал игрока, заслужившего «Золотой мяч».
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Бокс | 27 декабря 2024, 09:27 0
Билли Нельсон насчитал ничью
Футбол | 27 декабря 2024, 12:52 6
Дин Хёйсен может продолжить карьеру в Ла Лиге
Хоккей | 27.12.2024, 10:00
Бокс | 27.12.2024, 10:44
Футбол | 27.12.2024, 18:43
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
26.12.2024, 18:45 2
26.12.2024, 08:22 3
27.12.2024, 08:01 4
26.12.2024, 00:30 24
26.12.2024, 18:40 7
25.12.2024, 23:51 6
27.12.2024, 08:05 14