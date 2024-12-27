«Лига Саудовской Аравии лучше». Роналду проехался по топ-чемпионату Европы

Португальский форвард «Аль-Насра» Криштиану Роналду считает, что чемпионат Саудовской Аравии сложнее французской Лиги 1.

«Саудовская лига, конечно, лучше, чем Лига 1. Во Франции есть только «ПСЖ». Остальные – закончились».

«Попробуйте спринтовать в 38, 39, 40-градусную погоду и посмотрите...»

В текущем сезоне Криштиану Роналду провел 19 матчей на клубном уровне, забил 16 голов и отдал 3 ассиста.

Ранее сообщалось о том, что Роналду назвал игрока, заслужившего «Золотой мяч».