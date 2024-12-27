Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. «Лига Саудовской Аравии лучше». Роналду проехался по топ-чемпионату Европы
Саудовская Аравия
27 декабря 2024, 20:35 | Обновлено 27 декабря 2024, 20:36
457
1

«Лига Саудовской Аравии лучше». Роналду проехался по топ-чемпионату Европы

Криштиану Роналду считает чемпионат Саудовской Аравии более сложным, чем Лига 1

27 декабря 2024, 20:35 | Обновлено 27 декабря 2024, 20:36
457
1
«Лига Саудовской Аравии лучше». Роналду проехался по топ-чемпионату Европы
Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду

Португальский форвард «Аль-Насра» Криштиану Роналду считает, что чемпионат Саудовской Аравии сложнее французской Лиги 1.

«Саудовская лига, конечно, лучше, чем Лига 1. Во Франции есть только «ПСЖ». Остальные – закончились».

«Попробуйте спринтовать в 38, 39, 40-градусную погоду и посмотрите...»

В текущем сезоне Криштиану Роналду провел 19 матчей на клубном уровне, забил 16 голов и отдал 3 ассиста.

Ранее сообщалось о том, что Роналду назвал игрока, заслужившего «Золотой мяч».

По теме:
Ради Мбаппе. Перес попытается подписать в Реал друга звездного нападающего
Роналду обратился к голкиперу Реала: «Ты должен был стать нападающим»
«Это несправедливо». Роналду назвал игрока, который заслужил Золотой мяч
Криштиану Роналду Лига 1 (Франция) чемпионат Франции по футболу Аль-Наср Эр-Рияд чемпионат Саудовской Аравии по футболу ПСЖ
Данііл Киріяка Источник: Фабрицио Романо
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

«Это же несправедливо». Тренер Баколе назвал счет реванша Усик – Фьюри
Бокс | 27 декабря 2024, 09:27 0
«Это же несправедливо». Тренер Баколе назвал счет реванша Усик – Фьюри
«Это же несправедливо». Тренер Баколе назвал счет реванша Усик – Фьюри

Билли Нельсон насчитал ничью

Забарный не обрадуется. Реал сделает все ради трансфера защитника Борнмута
Футбол | 27 декабря 2024, 12:52 6
Забарный не обрадуется. Реал сделает все ради трансфера защитника Борнмута
Забарный не обрадуется. Реал сделает все ради трансфера защитника Борнмута

Дин Хёйсен может продолжить карьеру в Ла Лиге

Молодежный ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Хоккей | 27.12.2024, 10:00
Молодежный ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Молодежный ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
«Жалкое зрелище». Эксперты  – о поведение Фьюри в реванше с Усиком
Бокс | 27.12.2024, 10:44
«Жалкое зрелище». Эксперты  – о поведение Фьюри в реванше с Усиком
«Жалкое зрелище». Эксперты  – о поведение Фьюри в реванше с Усиком
Супер-бомбардир и защитник. Динамо отзовет двух игроков из аренды
Футбол | 27.12.2024, 18:43
Супер-бомбардир и защитник. Динамо отзовет двух игроков из аренды
Супер-бомбардир и защитник. Динамо отзовет двух игроков из аренды
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Viktor Shuper
Ответить
+1
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Ломаченко рассказал, что надо делать с агентами кремля из УПЦ МП
Ломаченко рассказал, что надо делать с агентами кремля из УПЦ МП
26.12.2024, 18:45 2
Бокс
Место Усика шокирует, как считали? Обновлен рейтинг лучших боксеров планеты
Место Усика шокирует, как считали? Обновлен рейтинг лучших боксеров планеты
26.12.2024, 08:22 3
Бокс
Назван лучший боксер в истории Украины. Это не Усик и не Виталий Кличко
Назван лучший боксер в истории Украины. Это не Усик и не Виталий Кличко
27.12.2024, 08:01 4
Бокс
Какие две страны получат дополнительные путевки в ЛЧ? Рейтинг сезона УЕФА
Какие две страны получат дополнительные путевки в ЛЧ? Рейтинг сезона УЕФА
26.12.2024, 00:30 24
Футбол
«Будут проблемы». Эксперт рассказал неутешительные новости для Мудрика
«Будут проблемы». Эксперт рассказал неутешительные новости для Мудрика
26.12.2024, 18:40 7
Футбол
ФОТО. Голкипер сборной Украины женился
ФОТО. Голкипер сборной Украины женился
25.12.2024, 23:51 6
Футбол
Челси хочет обменять Мудрика и еще двух игроков на суперфорварда
Челси хочет обменять Мудрика и еще двух игроков на суперфорварда
27.12.2024, 08:05 14
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем