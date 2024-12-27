Испания27 декабря 2024, 19:48 |
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«Это несправедливо». Роналду назвал игрока, который заслужил Золотой мяч
Криштиану Роналду считает, что награду должен был получить Винисиус Жуниор
27 декабря 2024, 19:48 |
2145
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Португальский форвард «Аль-Насра» Криштиану Роналду считает, что «Золотой мяч» в 2024 году должен был получить бразильский вингер мадридского «Реала» Винисиус Жуниор.
«Винисиус должен был получить Золотой мяч, по моему мнению, это было очевидно».
«Это было несправедливо. Вот почему я люблю Globe Soccer Awards, они честные».
В сезоне 2023/2024 Винисиус провел 39 матчей на клубном уровне, забил 22 гола и отдал 15 ассистов.
Ранее сообщалось о том, что Винисиус был признан лучшим игроком года по версии GBA.
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