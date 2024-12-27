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  4. «Это несправедливо». Роналду назвал игрока, который заслужил Золотой мяч
Испания
27 декабря 2024, 19:48 |
2145
0

«Это несправедливо». Роналду назвал игрока, который заслужил Золотой мяч

Криштиану Роналду считает, что награду должен был получить Винисиус Жуниор

27 декабря 2024, 19:48 |
2145
0
«Это несправедливо». Роналду назвал игрока, который заслужил Золотой мяч
Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду

Португальский форвард «Аль-Насра» Криштиану Роналду считает, что «Золотой мяч» в 2024 году должен был получить бразильский вингер мадридского «Реала» Винисиус Жуниор.

«Винисиус должен был получить Золотой мяч, по моему мнению, это было очевидно».

«Это было несправедливо. Вот почему я люблю Globe Soccer Awards, они честные».

В сезоне 2023/2024 Винисиус провел 39 матчей на клубном уровне, забил 22 гола и отдал 15 ассистов.

Ранее сообщалось о том, что Винисиус был признан лучшим игроком года по версии GBA.

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Данііл Киріяка Источник: Фабрицио Романо
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