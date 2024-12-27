«Это несправедливо». Роналду назвал игрока, который заслужил Золотой мяч

Португальский форвард «Аль-Насра» Криштиану Роналду считает, что «Золотой мяч» в 2024 году должен был получить бразильский вингер мадридского «Реала» Винисиус Жуниор.

«Винисиус должен был получить Золотой мяч, по моему мнению, это было очевидно».

«Это было несправедливо. Вот почему я люблю Globe Soccer Awards, они честные».

В сезоне 2023/2024 Винисиус провел 39 матчей на клубном уровне, забил 22 гола и отдал 15 ассистов.

Ранее сообщалось о том, что Винисиус был признан лучшим игроком года по версии GBA.