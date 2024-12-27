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27 декабря 2024, 19:26 | Обновлено 27 декабря 2024, 20:34
1362
5

ФОТО. Назван лучший игрок года Globe Soccer Awards

Приз получил форвард Винисиус Жуниор

27 декабря 2024, 19:26 | Обновлено 27 декабря 2024, 20:34
1362
5
ФОТО. Назван лучший игрок года Globe Soccer Awards
Getty Images/Global Images Ukraine. Винисиус Жуниор

Состоялась церемония вручения наград по версии Globe Soccer Awards, где назвали лучшего игрока года.

Приз достался форварду «Реала» Винисиусу Жуниору, который вместе с командой выиграл чемпионат Испании и Лигу чемпионов.

Среди номинантов были Лионель Месси, Криштиану Роналду, Джуд Беллингем, Антуан Гризманн, Виктор Дьокереш, Эрлинг Холанд, Гарри Кейн, Тони Кроос, Роберт Левандовски, Адемола Лукман, Лаутаро Мартинес, Килиан Мбаппе, Коул Палмер, Родри, Мохамед Салах, Винисиус и Ламин Ямал.

Ранее Винисиус не получил Золотой мяч, однако стал лучшим игроком года ФИФА.

Все остальные награды

Найкращий воротар: Тібо Куртуа (Реал)

Найкращий хавбек: Джуд Беллінгем (Реал)

Найкращий клуб: Реал

Найкращий форвард: Вінісіус Жуніор (Реал)

Найкращий молодий гравець: Ламін Ямал (Барселона)

Найкращий президент: Флорентіно Перес (Реал)

Найкращий тренер: Карло Анчелотті (Реал)

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Винисиус Жуниор Реал Мадрид Globe Soccer Awards
Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
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Andrey111
Куртуа найкращий? Це смішно
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Saar
Цікаво, Вінісіус отримав цю премію , перед цим отримав Кращого гравця року від Фіфа. Риторичне питання: якого х..я ЗМ отримав Родрі, про якого більше ніде і ніколи з моменту отримання ним ЗМ, не згадується. Дали йому ЗМ, наче , на чийсь спір. А тепер він ніде не фаворит на інші награди. ЗМ в цьому році-туфта! 
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0
Первый Среди Равных
Це авторитетна організація?
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0
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