ФОТО. Назван лучший игрок года Globe Soccer Awards

Состоялась церемония вручения наград по версии Globe Soccer Awards, где назвали лучшего игрока года.

Приз достался форварду «Реала» Винисиусу Жуниору, который вместе с командой выиграл чемпионат Испании и Лигу чемпионов.

Среди номинантов были Лионель Месси, Криштиану Роналду, Джуд Беллингем, Антуан Гризманн, Виктор Дьокереш, Эрлинг Холанд, Гарри Кейн, Тони Кроос, Роберт Левандовски, Адемола Лукман, Лаутаро Мартинес, Килиан Мбаппе, Коул Палмер, Родри, Мохамед Салах, Винисиус и Ламин Ямал.

Ранее Винисиус не получил Золотой мяч, однако стал лучшим игроком года ФИФА.

Все остальные награды

Найкращий воротар: Тібо Куртуа (Реал)

Найкращий хавбек: Джуд Беллінгем (Реал)

Найкращий клуб: Реал

Найкращий форвард: Вінісіус Жуніор (Реал)

Найкращий молодий гравець: Ламін Ямал (Барселона)

Найкращий президент: Флорентіно Перес (Реал)

Найкращий тренер: Карло Анчелотті (Реал)