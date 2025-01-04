ОФИЦИАЛЬНО. Динамо объявило о просмотре центрального защитника

Киевское «Динамо» официально объявило о просмотре украинского центрального защитника львовского «Руха» Богдана Слюбика.

Отмечается, что 20-летний футболист уже прошел медицинский осмотр вместе с другими игроками столичного клуба и отправится вместе с «бело-синими» на зимний подготовительный сбор в Турцию.

По итогам просмотра «Динамо» примет решение о целесообразности подписания контракта с игроком.

В сезоне 2024/25 Богдан Слюбик провел 6 матчей на клубном уровне, не сумев отличиться результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 700 тысяч евро.

Ранее сообщалось, что Богданом Слюбиком интересуются европейские клубы, в частности лиссабонская «Бенфика».