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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Динамо объявило о просмотре центрального защитника
Украина. Премьер лига
04 января 2025, 12:40 |
1623
4

ОФИЦИАЛЬНО. Динамо объявило о просмотре центрального защитника

Богдан Слюбик отправится на сборы вместе со столичным клубом

04 января 2025, 12:40 |
1623
4
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо объявило о просмотре центрального защитника
ФК Рух. Богдан Слюбик

Киевское «Динамо» официально объявило о просмотре украинского центрального защитника львовского «Руха» Богдана Слюбика.

Отмечается, что 20-летний футболист уже прошел медицинский осмотр вместе с другими игроками столичного клуба и отправится вместе с «бело-синими» на зимний подготовительный сбор в Турцию.

По итогам просмотра «Динамо» примет решение о целесообразности подписания контракта с игроком.

В сезоне 2024/25 Богдан Слюбик провел 6 матчей на клубном уровне, не сумев отличиться результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 700 тысяч евро.

Ранее сообщалось, что Богданом Слюбиком интересуются европейские клубы, в частности лиссабонская «Бенфика».

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Дмитро Вербинський Источник: ФК Динамо Киев
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Судячи по новинам, то Динамо переглядає гравців, а Шахтар розпродає.
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