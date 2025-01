Стала известна вторая финалистка турнира WTA 500 в Брисбене

Первая ракетка мира Арина Соболенко вышла в финал хардового турнира WTA 500 в Брисбене, Австралия.

В полуфинале «нейтралка» переиграла Мирру Андрееву (WTA 16) в двух сетах за 1 час и 31 минуту.

WTA 500 Брисбен. Хард. 1/2 финала

Арина Соболенко [1] – Мирра Андреева [8] – 6:3, 6:2

Это была пятая встреча соперниц. Соболенко выиграла четвертое очное противостояние.

В финале Арина сыграет против Полины Кудерметовой, которая в своем полуфинальном поединке прошла украинку Ангелину Калинину.

Соболенко в 2024 году также играла в финале Брисбена. Тогда она уступила Елене Рыбакиной.

Roaring into the final 🐅@SabalenkaA continues her hunt for a fifth WTA 500 title, defeating Andreeva 6-3, 6-2!#BrisbaneTennis pic.twitter.com/EOdBrzzMUD