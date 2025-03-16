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Чемпионат Испании
Атлетико Мадрид
16.03.2025 22:00 - : -
Барселона
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Испания
16 марта 2025, 03:31 | Обновлено 16 марта 2025, 03:34
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Атлетико – Барселона. Прогноз и анонс на суперматч Ла Лиги

Поединок 28-го тура чемпионата Испании состоится 16 марта и начнется в 22:00

16 марта 2025, 03:31 | Обновлено 16 марта 2025, 03:34
61
0
Атлетико – Барселона. Прогноз и анонс на суперматч Ла Лиги
Коллаж Sport.ua

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В центральном матче 28 тура Ла Лиги между собой Атлетико и Барселона. Начало встречи запланировано на 22:00 по киевскому времени.

Атлетико

«Матрасники» идут третьими в чемпионате, отставание от первого Реала 4 очка, но есть игра в запасе, до второй Барсы один балл, но тут уже каталонцы провели на матч меньше. В последнем туре Атлетико уступил на выезде Хетафе 1:2, откровенным провалом стала концовка, пропустили на 88-й и 90+2минутах.

Посреди недели подопечные Диего Симеоне обыграли дома Реал – 1:0 в Лиге Чемпионов, что позволило отыграться, после 1:2 на чужом стадионе. Дело дошло до серии пенальти, которую «матрасники» проиграли, но с большим скандалом из-за отмененного пенальти Альвареса.

Отойти от фиаско в мадридском дерби тяжело, но надо двигаться дальше, можно еще побороться за титул в Ла Лиге. Также клуб еще сыграет в полуфинале Кубка Испании, где надо провести ответный матч на своем поле, после выездной ничьи.

ФК Атлетико

Барселона

Каталонцы выглядят хорошо в этом сезоне, Ханси Флик не боится доверять юным талантам, это дает свои плоды. В чемпионате Барса вторая, отставание от Реала 3 очка, но есть две игры в запасе. Последний матч против Осасуны был перенесен из-за смерти одного из врачей каталонцев.

Команда тоже играла в Лиге Чемпионов, но смогла пройти дальше, одолев на своем поле Бенфику со счетом 3:1, а в гостях было 1:0. В четвертьфинале будет сражение с не самой опасной Боруссией Дортмунд.

Концовка сезона для Барселоны будет решающей, ведь клуб может взять, как три трофея, так и остаться ни с чем. Ощущение возможного провала всегда присутствует, хотя легкость в игре тоже есть.

Getty Images/Global Images Ukraine

Личные встречи

Соперники пересекались дважды в этом сезоне, оба матча прошли на поле Барсы, в Ла Лиге Атлетико сумел выиграть со счетом 2:1.

Блестящий матч команды выдали в Кубке Испании, который завершился 4:4.

Прогноз

Конечно, такой матч стоит посмотреть, независимо от зрительских симпатий. Изначально шансы на успех были равными, но сейчас Барса превратилась в небольшого фаворита.

Эксперты GGBET дают такой прогноз на эту встречу: победа Атлетико – 3,12, ничья – 3,78, победа Барселоны – 2,2. Смотрите линию GGBET на сайте и найдите интересный матч. Держи свою линию!

Поскольку жду атакующего футбола, рискну поставить на тотал больше 9,5 угловых за 1,82, ставка хороша тем, что здесь вообще не обязательны голы.

Прогноз Sport.ua
Атлетико Мадрид
16 марта 2025 -
22:00
Барселона
Тотал угловых больше 9.5 1.82 Сделать ставку
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Атлетико Мадрид Барселона Атлетико - Барселона Ла Лига чемпионат Испании по футболу прогнозы прогнозы на футбол
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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