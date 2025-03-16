Атлетико Мадрид

Атлетико – Барселона. Прогноз и анонс на суперматч Ла Лиги
Поединок 28-го тура чемпионата Испании состоится 16 марта и начнется в 22:00
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В центральном матче 28 тура Ла Лиги между собой Атлетико и Барселона. Начало встречи запланировано на 22:00 по киевскому времени.
Атлетико
«Матрасники» идут третьими в чемпионате, отставание от первого Реала 4 очка, но есть игра в запасе, до второй Барсы один балл, но тут уже каталонцы провели на матч меньше. В последнем туре Атлетико уступил на выезде Хетафе 1:2, откровенным провалом стала концовка, пропустили на 88-й и 90+2минутах.
Посреди недели подопечные Диего Симеоне обыграли дома Реал – 1:0 в Лиге Чемпионов, что позволило отыграться, после 1:2 на чужом стадионе. Дело дошло до серии пенальти, которую «матрасники» проиграли, но с большим скандалом из-за отмененного пенальти Альвареса.
Отойти от фиаско в мадридском дерби тяжело, но надо двигаться дальше, можно еще побороться за титул в Ла Лиге. Также клуб еще сыграет в полуфинале Кубка Испании, где надо провести ответный матч на своем поле, после выездной ничьи.
Барселона
Каталонцы выглядят хорошо в этом сезоне, Ханси Флик не боится доверять юным талантам, это дает свои плоды. В чемпионате Барса вторая, отставание от Реала 3 очка, но есть две игры в запасе. Последний матч против Осасуны был перенесен из-за смерти одного из врачей каталонцев.
Команда тоже играла в Лиге Чемпионов, но смогла пройти дальше, одолев на своем поле Бенфику со счетом 3:1, а в гостях было 1:0. В четвертьфинале будет сражение с не самой опасной Боруссией Дортмунд.
Концовка сезона для Барселоны будет решающей, ведь клуб может взять, как три трофея, так и остаться ни с чем. Ощущение возможного провала всегда присутствует, хотя легкость в игре тоже есть.
Личные встречи
Соперники пересекались дважды в этом сезоне, оба матча прошли на поле Барсы, в Ла Лиге Атлетико сумел выиграть со счетом 2:1.
Блестящий матч команды выдали в Кубке Испании, который завершился 4:4.
Прогноз
Конечно, такой матч стоит посмотреть, независимо от зрительских симпатий. Изначально шансы на успех были равными, но сейчас Барса превратилась в небольшого фаворита.
Эксперты GGBET дают такой прогноз на эту встречу: победа Атлетико – 3,12, ничья – 3,78, победа Барселоны – 2,2. Смотрите линию GGBET на сайте и найдите интересный матч. Держи свою линию!
Поскольку жду атакующего футбола, рискну поставить на тотал больше 9,5 угловых за 1,82, ставка хороша тем, что здесь вообще не обязательны голы.
22:00
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