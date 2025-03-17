Суперкамбэк от блаугранас. Барселона, уступая в два мяча, победила Атлетико

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Чемпионат Испании. 28 тур

«Атлетико» – «Барселона» – 2:4

Гол: Альварес, 45, Серлотт, 70 – Левандовски, 72, Ферран Торрес, 78, 90+8, Ямал, 90+2

Предупреждение: Рейнилду, 37 – Кунде, 26, Бальде, 64, Ямал, 90+3

«Атлетико»: Облак – Льоренте, Ле Норман, Лангле, Рейнилду – Симеоне (Молина, 78), де Пауль (Хименес, 78), Барриос, Лино (Галлахер, 59) – Гризманн (Рикельме, 86), Альварес (Серлотт, 59)

«Барселона»: Щесны – Кунде (Араухо, 86), Кубарси, Мартинес, Бальде (Мартин, 86) – Касадо (Эрик Гарсия, 67), Ольмо (Ферран Торрес, 67), Педри (Гави, 90+4) – Ямал, Левандовски, Рафинья

Арбитр: Рикардо де Бургос Бенгоечеа

Стадион: «Ванда Метрополитано» (Мадрид, Испания)

АТЛЕТИКО - БАРСЕЛОНА. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА