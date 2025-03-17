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Чемпионат Испании
Атлетико Мадрид
16.03.2025 22:00 – FT 2 : 4
Барселона
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Испания
17 марта 2025, 00:03 | Обновлено 17 марта 2025, 00:07
476
10

Суперкамбэк от блаугранас. Барселона, уступая в два мяча, победила Атлетико

Команды опять выдали яркое шоу

17 марта 2025, 00:03 | Обновлено 17 марта 2025, 00:07
476
10
Суперкамбэк от блаугранас. Барселона, уступая в два мяча, победила Атлетико
Getty Images/Global Images Ukraine

Отчет о матче ожидайте на нашем сайте чуть позже...

Чемпионат Испании. 28 тур

«Атлетико» – «Барселона» – 2:4

Гол: Альварес, 45, Серлотт, 70 – Левандовски, 72, Ферран Торрес, 78, 90+8, Ямал, 90+2

Предупреждение: Рейнилду, 37 – Кунде, 26, Бальде, 64, Ямал, 90+3

«Атлетико»: Облак – Льоренте, Ле Норман, Лангле, Рейнилду – Симеоне (Молина, 78), де Пауль (Хименес, 78), Барриос, Лино (Галлахер, 59) – Гризманн (Рикельме, 86), Альварес (Серлотт, 59)

«Барселона»: Щесны – Кунде (Араухо, 86), Кубарси, Мартинес, Бальде (Мартин, 86) – Касадо (Эрик Гарсия, 67), Ольмо (Ферран Торрес, 67), Педри (Гави, 90+4) – Ямал, Левандовски, Рафинья

Арбитр: Рикардо де Бургос Бенгоечеа

Стадион: «Ванда Метрополитано» (Мадрид, Испания)

АТЛЕТИКО - БАРСЕЛОНА. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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Сергей Рипьюк
Сергей Рипьюк Sport.ua
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Комментарии 10
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roman75zpr
Прям вечер крутых камбеков сегодня...
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+5
andre_lui
Атлетико был более уставшим, а Барса свежая. Ожидалось, что в конце матча Барселона может дожать. Ну и конечно как тут без фарта.
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+2
Дыряво с пердя🤣
Великая Барселона☝️
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+1
felz
неплохой слив от матрасов
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0
Серж
Супер матч. Может быть и ключевым. Посмотрим.
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0
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Дыряво с пердя🤣
Фанатики рыгала сейчас рыгают
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-2
Дыряво с пердя🤣
Дномарк☝️прогнозы свои засунь себе в дыр очку 
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-2
apepa
А разве такое возможно?? Вести 2-0 на протяжении часа иметь преимущество и кучу голевых моментов и просрать 2-4. Это похоже на абсурд!
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-6
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