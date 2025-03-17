Ханс-Дитер ФЛИК: «Потрясающее выступление. Ямал – очень важный игрок»

16 марта состоялся матч 28-го тура испанской Ла Лиги, в котором встретились мадридский «Атлетико» и «Барселона».

Каталонский клуб пропустил дважды, но сумел перевернуть игру и победить со счетом 4:2. Главный тренер гостей Ханс-Дитер Флик прокомментировал камбэк своих подопечных:

«Впереди длинный и тяжелый путь, но сейчас мы довольны победой в такой важной игре. Мы снова занимаем первое место в турнирной таблице, к тому же у нас есть матч в запасе. Это было потрясающее выступление.

Мне понравилась игра Феррана Торреса, он провел невероятный матч. Все футболисты, которые выходят на поле выкладываются на 100%. Это то, что нам нужно. Это был именно тот день, когда мы были обязаны победить. После пропущенного второго мяча, реакция команды была првильной, ведь мы забили четыре гола за 20 минут.

Я счастлив, потому что команда не опустила руки и продолжала бороться, несмотря на счет. Победа – самое важное, что может быть. Это показатель того, что мы усердно тренируемся и отдаем все силы, когда выходим на поле. Даже если вы совершаете ошибку, нужно пытаться ее исправить и найти выгоду. «Барселона» – фантастическая команда, наполненная страстью. После гола Левандовски мы поняли, что можем изменить результат.

У нас нет никаких мыслей о следующем поединке, не хочу пока об этом думать. Все провели прекрасную игру, особенно Ламин Ямал. Он очень важный игрок. Мне понравилась реакция Левандовски, он заставил нас поверить в себя. Я рад, что будет международный перерыв.

У нас отличное взаимопонимание и на поле, и в раздевалке. Мы допустили немало ошибок и позволили сопернику забить дважды. Но продолжали верить в свой стиль и это принесло нам результат», – подытожил Флик.

«Барселона» и «Реал» набрали по 60 баллов, однако каталонский клуб опережает соперника из-за лучшей разницы мячей и имеет еще одну игру в запасе.