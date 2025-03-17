Атлетико Мадрид

Атлетико – Барселона – 2:4. Безумие в Мадриде. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор матча 28-го тура Ла Лиги 2024/25
16 марта прошел матч 28-го тура Ла Лиги 2024/25 между командами Атлетико и Барселона.
Коллективы играют на стадионе Метрополитано в Мадриде. Поединок завершился со счетом 4:2 в пользу сине-гранатовых.
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Ла Лига 2024/25. 28-й тур, 16 марта
Атлетико – Барселона – 2:4
Голы: Альварес, 45, Серлот, 70 – Левандовски, 72, Торрес, 78, 90+8, Ямал, 90+2
Видеообзор матча
ГОЛ! 1:0 Альварес, 45 мин.
ГОЛ! 2:0 Серлот, 70 мин.
ГОЛ! 2:1 Левандовски, 72 мин.
ГОЛ! 2:2 Торрес, 78 мин.
ГОЛ! 2:3 Ямал, 90+2 мин.
ГОЛ! 2:4 Торрес, 90+8 мин.
События матча
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