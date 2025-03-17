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Чемпионат Испании
Атлетико Мадрид
16.03.2025 22:00 – FT 2 : 4
Барселона
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Испания
17 марта 2025, 00:50 |
2034
0

Атлетико – Барселона – 2:4. Безумие в Мадриде. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 28-го тура Ла Лиги 2024/25

17 марта 2025, 00:50 |
2034
0
Атлетико – Барселона – 2:4. Безумие в Мадриде. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine. Ламин Ямал

16 марта прошел матч 28-го тура Ла Лиги 2024/25 между командами Атлетико и Барселона.

Коллективы играют на стадионе Метрополитано в Мадриде. Поединок завершился со счетом 4:2 в пользу сине-гранатовых.

Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач

Ла Лига 2024/25. 28-й тур, 16 марта

Атлетико – Барселона – 2:4

Голы: Альварес, 45, Серлот, 70 – Левандовски, 72, Торрес, 78, 90+8, Ямал, 90+2

Видеообзор матча

ГОЛ! 1:0 Альварес, 45 мин.

ГОЛ! 2:0 Серлот, 70 мин.

ГОЛ! 2:1 Левандовски, 72 мин.

ГОЛ! 2:2 Торрес, 78 мин.

ГОЛ! 2:3 Ямал, 90+2 мин.

ГОЛ! 2:4 Торрес, 90+8 мин.

События матча

90’ +8
ГОЛ ! Мяч забил Ферран Торрес (Барселона).
90’ +2
ГОЛ ! Мяч забил Ламин Ямал (Барселона).
78’
ГОЛ ! Мяч забил Ферран Торрес (Барселона).
72’
ГОЛ ! Мяч забил Роберт Левандовски (Барселона).
70’
ГОЛ ! Мяч забил Александер Сёрлот (Атлетико Мадрид).
45’
ГОЛ ! Мяч забил Хулиан Альварес (Атлетико Мадрид).
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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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