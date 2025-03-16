Атлетико Мадрид

В 28 туре Ла Лиги встретятся «Атлетико» и «Барселона», начало матча на «Ванда Метрополитано» (Мадрид, Испания) в 22:00 по киевскому времени.

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«Матрацники» идут третьими в чемпионате, проиграв последнюю игру «Хетафе», а в Лиге Чемпионов вылетели после скандальной серии пенальти против «Реала». Каталонцы же хорошо смотрятся в сезоне, имеют две игры в запасе, а их последний матч чемпионата был перенесен из-за трагических обстоятельств – смерти клубного врача.

В Лиге Чемпионов «Барселона» прошла «Бенфику» и теперь будет готовиться к четвертьфиналу против «Боруссии» Дортмунд.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Атлетико» – «Барселона» в украинской версии сайта.