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Англия
16 марта 2025, 09:23 |
1485
5

Ливерпуль готовит перестройку. 5 топовых трансферов на подходе

Английский гранд нацелился на топовых игроков АПЛ

16 марта 2025, 09:23 |
1485
5
Ливерпуль готовит перестройку. 5 топовых трансферов на подходе
Getty Images/Global Images Ukraine. Ливерпуль

«Ливерпуль» намерен провести перестройку после вылета от «ПСЖ» в 1/8 финала Лиги чемпионов, сообщает Fichajes. По информации источника, английский гранд нацелился на следующих футболистов:

  • Алесандер Исак: Швеция, «Ньюкасл», нападающий. 32 матча, 22 гола и 5 ассистов.
  • Льюис Холл: Англия, «Ньюкасл», защитник. 34 матча, 5 ассистов.
  • Энтони Гордон: Англия, «Ньюкасл», вингер. 34 матча, 9 голов, 6 ассистов.
  • Матеус Кунья: Бразилия, «Вулверхэмптон», нападающий. 29 матчей, 15 голов, 4 ассиста.
  • Жоао Педро: Бразилия, «Брайтон», нападающий. 25 матчей, 8 голов, 7 ассистов.

Ранее сообщалось о том, что «Барселона» попытается украсть одного из лучших игроков мира у «Реала».

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Даниил Кирияка Источник: Fichajes.net
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MaximusOne
Шешко, Мікаутадзе, Осміхен, ось це хороші варіанти на ринку.
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0
514839
Три нападники. Хто на вихід?
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0
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ivankondrat96
Манчестер Сіті та Ліверпуль влаштують ремонт. На нас очікує гаряче літо)
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0
Gargantua81
что это они решили ободрать Ньюкасл "самый богатый клуб мира"
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0
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