Англия16 марта 2025, 09:23 |
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Ливерпуль готовит перестройку. 5 топовых трансферов на подходе
Английский гранд нацелился на топовых игроков АПЛ
16 марта 2025, 09:23 |
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«Ливерпуль» намерен провести перестройку после вылета от «ПСЖ» в 1/8 финала Лиги чемпионов, сообщает Fichajes. По информации источника, английский гранд нацелился на следующих футболистов:
- Алесандер Исак: Швеция, «Ньюкасл», нападающий. 32 матча, 22 гола и 5 ассистов.
- Льюис Холл: Англия, «Ньюкасл», защитник. 34 матча, 5 ассистов.
- Энтони Гордон: Англия, «Ньюкасл», вингер. 34 матча, 9 голов, 6 ассистов.
- Матеус Кунья: Бразилия, «Вулверхэмптон», нападающий. 29 матчей, 15 голов, 4 ассиста.
- Жоао Педро: Бразилия, «Брайтон», нападающий. 25 матчей, 8 голов, 7 ассистов.
Ранее сообщалось о том, что «Барселона» попытается украсть одного из лучших игроков мира у «Реала».
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Комментарии 5
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Шешко, Мікаутадзе, Осміхен, ось це хороші варіанти на ринку.
Три нападники. Хто на вихід?
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Манчестер Сіті та Ліверпуль влаштують ремонт. На нас очікує гаряче літо)
что это они решили ободрать Ньюкасл "самый богатый клуб мира"
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