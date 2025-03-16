Ливерпуль готовит перестройку. 5 топовых трансферов на подходе

«Ливерпуль» намерен провести перестройку после вылета от «ПСЖ» в 1/8 финала Лиги чемпионов, сообщает Fichajes. По информации источника, английский гранд нацелился на следующих футболистов:

Алесандер Исак: Швеция, «Ньюкасл», нападающий. 32 матча, 22 гола и 5 ассистов.

Швеция, «Ньюкасл», нападающий. 32 матча, 22 гола и 5 ассистов. Льюис Холл: Англия, «Ньюкасл», защитник. 34 матча, 5 ассистов.

Англия, «Ньюкасл», защитник. 34 матча, 5 ассистов. Энтони Гордон: Англия, «Ньюкасл», вингер. 34 матча, 9 голов, 6 ассистов.

Англия, «Ньюкасл», вингер. 34 матча, 9 голов, 6 ассистов. Матеус Кунья: Бразилия, «Вулверхэмптон», нападающий. 29 матчей, 15 голов, 4 ассиста.

Бразилия, «Вулверхэмптон», нападающий. 29 матчей, 15 голов, 4 ассиста. Жоао Педро: Бразилия, «Брайтон», нападающий. 25 матчей, 8 голов, 7 ассистов.

Ранее сообщалось о том, что «Барселона» попытается украсть одного из лучших игроков мира у «Реала».