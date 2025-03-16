Англия16 марта 2025, 15:59 |
438
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Арсенал – Челси. Видео голов и обзор матча (обновляется)
16 марта проходит поединок 29-го тура АПЛ
16 марта 2025, 15:59 |
438
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В воскресенье, 16 марта, проходит перенесенный матч 29-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретились «Арсенал» и «Челси».
Игра проходит в Лондоне на стадионе «Эмирейтс».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Поединок начался в 15:30 по киевскому времени.
Английская Премьер-лига 2024/25. 29-й тур, 16 марта
Арсенал – Челси – 1:0 (обновляется)
Голы: Мерино, 20
Видеотрансляция матча:
Арсенал – ЧелсиСмотреть трансляцию
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