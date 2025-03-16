Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Арсенал – Челси. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Англия
16 марта 2025, 15:59 |
438
0

Арсенал – Челси. Видео голов и обзор матча (обновляется)

16 марта проходит поединок 29-го тура АПЛ

16 марта 2025, 15:59 |
438
0
Арсенал – Челси. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Getty Images/Global Images Ukraine

В воскресенье, 16 марта, проходит перенесенный матч 29-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретились «Арсенал» и «Челси».

Игра проходит в Лондоне на стадионе «Эмирейтс».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Поединок начался в 15:30 по киевскому времени.

Английская Премьер-лига 2024/25. 29-й тур, 16 марта

Арсенал – Челси – 1:0 (обновляется)

Голы: Мерино, 20

Видеотрансляция матча:

Арсенал – Челси
Смотреть трансляцию
Трансляция матча В эфире
По теме:
ВИДЕО. Соареш забил первый гол за ЛНЗ и открыл счет в игре с Колосом
ЛНЗ – Колос – 1:0. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Ингулец – Черноморец – 1:0. Битва аутсайдеров. Видео голов и обзор матча
Арсенал Лондон чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Александр Зинченко Михаил Мудрик Челси Арсенал - Челси видео голов и обзор
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ФОТО. Стала известна истинная причина развода Комарова и Кучеренко
Футбол | 16 марта 2025, 05:03 5
ФОТО. Стала известна истинная причина развода Комарова и Кучеренко
ФОТО. Стала известна истинная причина развода Комарова и Кучеренко

Дмитрий Комаров и Александра Кучеренко все объяснили

Супервариант для Артема. Рома готова обменять Довбика в европейский гранд
Футбол | 16 марта 2025, 13:30 6
Супервариант для Артема. Рома готова обменять Довбика в европейский гранд
Супервариант для Артема. Рома готова обменять Довбика в европейский гранд

Форвард сборной Украины может перейти в Интер

Старый Раньери борозды не портит
Футбол | 16.03.2025, 10:00
Старый Раньери борозды не портит
Старый Раньери борозды не портит
ПСЖ – Марсель. Прогноз и анонс на матч чемпионата Франции
Футбол | 16.03.2025, 16:16
ПСЖ – Марсель. Прогноз и анонс на матч чемпионата Франции
ПСЖ – Марсель. Прогноз и анонс на матч чемпионата Франции
Карло АНЧЕЛОТТИ: «Мы не выйдем на матч, если такое еще раз произойдет»
Футбол | 15.03.2025, 23:15
Карло АНЧЕЛОТТИ: «Мы не выйдем на матч, если такое еще раз произойдет»
Карло АНЧЕЛОТТИ: «Мы не выйдем на матч, если такое еще раз произойдет»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Екатерина УСИК: «Я не хочу, чтобы у меня было так, как у Милевского»
Екатерина УСИК: «Я не хочу, чтобы у меня было так, как у Милевского»
16.03.2025, 09:17 1
Футбол
Александр УСИК: «Я 320 дней из 365 пробыл в больнице. Туберкулез»
Александр УСИК: «Я 320 дней из 365 пробыл в больнице. Туберкулез»
15.03.2025, 03:26
Бокс
Эдди ХИРН: «Джошуа вернется на ринг только ради двух соперников»
Эдди ХИРН: «Джошуа вернется на ринг только ради двух соперников»
15.03.2025, 12:51 3
Бокс
Именитый клуб готовит до 80 миллионов евро за звезду сборной Украины
Именитый клуб готовит до 80 миллионов евро за звезду сборной Украины
15.03.2025, 18:28 21
Футбол
Разобьет сердце фанатам Ливерпуля. Салах нашел себе новый клуб. Он удивил
Разобьет сердце фанатам Ливерпуля. Салах нашел себе новый клуб. Он удивил
15.03.2025, 00:21 2
Футбол
Такого никогда не было. Тренер принял неожиданное решение по Забарному
Такого никогда не было. Тренер принял неожиданное решение по Забарному
15.03.2025, 22:16
Футбол
УСИК: «Если он попытается это сделать, то будет отморожен»
УСИК: «Если он попытается это сделать, то будет отморожен»
16.03.2025, 00:31
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем