Арсенал – Челси. Видео голов и обзор матча (обновляется)

В воскресенье, 16 марта, проходит перенесенный матч 29-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретились «Арсенал» и «Челси».

Игра проходит в Лондоне на стадионе «Эмирейтс».

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Поединок начался в 15:30 по киевскому времени.

Английская Премьер-лига 2024/25. 29-й тур, 16 марта

Арсенал – Челси – 1:0 (обновляется)

Голы: Мерино, 20

Видеотрансляция матча: