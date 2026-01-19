Первый трофей с US Open 2019. Андрееску стала чемпионкой 35-тысячника в США
Бьянка пропустила Australian Open 2026 ради постепенного возвращения в Тур
25-летняя канадская теннисистка Бьянка Андрееску (WTA 228) стала чемпионкой хардового турнира ITF W35 в Брейдентоне (США), где была первой сеяной.
На пути к трофею Бьянка отдала всего один сет и прошла: Малкию Нгунуэ (США), Татьяну Пери (Италия, WTA 350), Эллу Макндональд (Великобритания, WTA 527), Ли Ма (США, WTA 342) и Вивиан Вольфф (США, WTA 330).
Для Андрееску этот трофей стал первым с титула US Open в 2019 году. Бьянка пропустила первый мейджора сезона – Australian Open 2026 – для плавного возвращения в Тур и набора физической формы.
Андрееску долго время испытывала проблемы со спиной, а в конце июля 2025 года подвернула голеностоп на турнире в Монреале. После канадского тысячника Бьянка провела пять матчей до завершения 2025 года и потерпела четыре поражения.
ФОТО. Бьянка Андрееску и Вививан Вольфф после финала в Брейдентоне
