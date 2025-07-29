Бывшая четвертая ракетка вынужденно снялась с турнира WTA 1000 в Монреале

Канадская теннисистка и бывшая четвертая ракетка мира Бьянка Андрееску (WTA 187), которая в 2019 году выиграла US Open, отказалась от матча 1/32 финала хардового турнира WTA 1000 в Монреале, Канада.

Во втором раунде Андрееску должна была выйти на корт против 4-й «нейтральной» сеяной Мирры Андреевой (WTA 5). Бьянка на корт не выйдет, Андреева без борьбы вышла в третий круг.

Андрееску снялась с тысячника из-за травмы лодыжки, которую получила в конце поединка 1/64 финала против Барбора Крейчиковой (6:3, 6:4). В последнем гейме канадка подвернула ногу, но довела встречу на победу.

В третьем раунде Мирра Андреева сыграет либо с Майей Джойнт, либо с Маккартни Кесслер.