Чемпионка USO-19 в Монреале добыла первую победу за месяц и травмировалась

Бывшая четвертая ракетка мира и чемпионка US Open 2019 Бьянка Андрееску (WTA 187) успешно стартовала на хардовом турнире WTA 1000 в Монреале, Канада.

В первом раунде канадка в двух сетах уверенно одолела чемпионку Уимблдона-2024 Барбору Крейчикову (WTA 80) за 1 час и 41 минуту.

WTA 1000 Монреаль. Хард, 1/64 финала

Бьянка Андрееску (Канада) [WC] – Барбора Крейчикова (Чехия) – 6:3, 6:4

Во время подачи на матч Бьянка получила травму лодыжку. Благодаря ошибкам Крейчиковой Андрееску все же довела встречу до своей победы.

Это было второе очное противостояние соперниц. Бьянка взяла реванш за поражение 8-летней давности в квалификации соревнований в Линце.

Бьянка одержала первую викторию в Туре за месяц после вылета из Уимблдона во втором круге отбора. 20 июля она также выиграла Кубок Хопмана вместе с Феликсом Оже-Альяссимом.

Следующей оппоненткой Андрееску будет пятая ракетка мира Мирра Андреева.

ВИДЕО. Андрееску получила травму во время подачи на матч

Bianca Andreescu rolled her ankle on match point while serving for the match against Barbora Krejcikova in Montreal.



She’s been struggling with injuries for so much of her career and always fights her heart out to get back on the court.



Awful. ❤️‍🩹



