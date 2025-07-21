Невероятная Бьянка. Стали известны победители Кубка Хопмана 2025
В финале Андрееску и Оже-Альяссим переигралаи итальянцев Бронцетти и Коболли
Вечером 21 июля состоялось финальное противостояние Кубка Хопмана 2025, который прошел на хардовых кортах в итальянском городе Бари.
В поединке за трофей сошлись Италия и Канада. Канадцы одержали победу со счетом 2:1 и завоевали трофей.
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Вначале Бьянка Андрееску уверенно переиграла Лючию Бронцетти в двух сетах. Затем Флавио Коболли с камбеком на супертай-брейке справился с Феликсом Оже-Альяссим и перевел противостояния в решающий смешанный парный матч.
В миксте Бьянка и Оже с идентичным счетом 6:3 выиграли две партии и завоевали титул.
Андрееску и Оже-Альяссим вышли в финал Кубка Хопмана с группы А, где одолели Испанию (3:0) и Грецию (3:0). Андрееску за турнир выиграла шесть матчей из шести (три одиночных и три смешанных).
Кубок Хопмана 2025. Финал, 20 июля
Италия – Канада
- 18:30. Лючия Бронцетти – Бьянка Андрееску – 2:6, 3:6
- 20:20. Флавио Коболли – Феликс Оже-Альяссим – 6:7 (7:9), 7:5, [10:8]
- 23:15. Лючия Бронцетти / Флавио Коболли – Бьянка Андрееску / Феликс Оже-Альяссим – 3:6, 3:6
Фотогалерея финального противостояния Кубка Хопмана Италия – Канада
Видеообзор матча Бронцетти – Андрееску
Видеообзор матча Коболли – Оже-Альяссим
Видеообзор матча Бронцетти / Коболли – Андрееску / Оже-Альяссим
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