Невероятная Бьянка. Стали известны победители Кубка Хопмана 2025

Вечером 21 июля состоялось финальное противостояние Кубка Хопмана 2025, который прошел на хардовых кортах в итальянском городе Бари.

В поединке за трофей сошлись Италия и Канада. Канадцы одержали победу со счетом 2:1 и завоевали трофей.

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Вначале Бьянка Андрееску уверенно переиграла Лючию Бронцетти в двух сетах. Затем Флавио Коболли с камбеком на супертай-брейке справился с Феликсом Оже-Альяссим и перевел противостояния в решающий смешанный парный матч.

В миксте Бьянка и Оже с идентичным счетом 6:3 выиграли две партии и завоевали титул.

Андрееску и Оже-Альяссим вышли в финал Кубка Хопмана с группы А, где одолели Испанию (3:0) и Грецию (3:0). Андрееску за турнир выиграла шесть матчей из шести (три одиночных и три смешанных).

Кубок Хопмана 2025. Финал, 20 июля

Италия – Канада

18:30. Лючия Бронцетти – Бьянка Андрееску – 2:6, 3:6

– 2:6, 3:6 20:20. Флавио Коболли – Феликс Оже-Альяссим – 6:7 (7:9), 7:5, [10:8]

– Феликс Оже-Альяссим – 6:7 (7:9), 7:5, [10:8] 23:15. Лючия Бронцетти / Флавио Коболли – Бьянка Андрееску / Феликс Оже-Альяссим – 3:6, 3:6

Фотогалерея финального противостояния Кубка Хопмана Италия – Канада

Видеообзор матча Бронцетти – Андрееску

Видеообзор матча Коболли – Оже-Альяссим

Видеообзор матча Бронцетти / Коболли – Андрееску / Оже-Альяссим