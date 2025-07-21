Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Невероятная Бьянка. Стали известны победители Кубка Хопмана 2025
Другие новости
21 июля 2025, 13:31 |
241
1

Невероятная Бьянка. Стали известны победители Кубка Хопмана 2025

В финале Андрееску и Оже-Альяссим переигралаи итальянцев Бронцетти и Коболли

21 июля 2025, 13:31 |
241
1
Невероятная Бьянка. Стали известны победители Кубка Хопмана 2025
Кубок Хопмана. Феликс Оже-Альяссим и Бьянка Андрееску

Вечером 21 июля состоялось финальное противостояние Кубка Хопмана 2025, который прошел на хардовых кортах в итальянском городе Бари.

В поединке за трофей сошлись Италия и Канада. Канадцы одержали победу со счетом 2:1 и завоевали трофей.

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

Вначале Бьянка Андрееску уверенно переиграла Лючию Бронцетти в двух сетах. Затем Флавио Коболли с камбеком на супертай-брейке справился с Феликсом Оже-Альяссим и перевел противостояния в решающий смешанный парный матч.

В миксте Бьянка и Оже с идентичным счетом 6:3 выиграли две партии и завоевали титул.

Андрееску и Оже-Альяссим вышли в финал Кубка Хопмана с группы А, где одолели Испанию (3:0) и Грецию (3:0). Андрееску за турнир выиграла шесть матчей из шести (три одиночных и три смешанных).

Кубок Хопмана 2025. Финал, 20 июля

Италия – Канада

  • 18:30. Лючия Бронцетти – Бьянка Андрееску – 2:6, 3:6
  • 20:20. Флавио Коболли – Феликс Оже-Альяссим – 6:7 (7:9), 7:5, [10:8]
  • 23:15. Лючия Бронцетти / Флавио Коболли – Бьянка Андрееску / Феликс Оже-Альяссим – 3:6, 3:6

Фотогалерея финального противостояния Кубка Хопмана Италия – Канада

fotogalereya-finalnogo-protivostoyaniya-kubka-hopmana-italiya-kanada
fotogalereya-finalnogo-protivostoyaniya-kubka-hopmana-italiya-kanada-foto-1
fotogalereya-finalnogo-protivostoyaniya-kubka-hopmana-italiya-kanada-foto-2
fotogalereya-finalnogo-protivostoyaniya-kubka-hopmana-italiya-kanada-foto-3
fotogalereya-finalnogo-protivostoyaniya-kubka-hopmana-italiya-kanada-foto-4

Видеообзор матча Бронцетти – Андрееску

Видеообзор матча Коболли – Оже-Альяссим

Видеообзор матча Бронцетти / Коболли – Андрееску / Оже-Альяссим

По теме:
Италия – Канада. Финал Кубка Хопмана. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Определены вторые финалисты Кубка Хопмана 2025
Греция – Канада. Кубок Хопмана. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Кубок Хопмана Бьянка Андрееску Феликс Оже-Альяссим Лючия Бронцетти Флавио Коболли фотогалерея
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Источник: Бенфика выставила Трубина на трансфер из-за звездного футболиста
Футбол | 20 июля 2025, 23:51 0
Источник: Бенфика выставила Трубина на трансфер из-за звездного футболиста
Источник: Бенфика выставила Трубина на трансфер из-за звездного футболиста

Лиссабонскому клубу нужны средства на подписание Жоау Феликса

Тренер назвал единственного бойца, который может победить Усика. Не Паркер
Бокс | 20 июля 2025, 13:58 0
Тренер назвал единственного бойца, который может победить Усика. Не Паркер
Тренер назвал единственного бойца, который может победить Усика. Не Паркер

Дмитрий Сосновский считает, что попробовать свои силы против украинца может Мозес Итаума

Мудрик разочаровал фанатов своим поступком перед боем Усик – Дюбуа
Бокс | 21.07.2025, 09:31
Мудрик разочаровал фанатов своим поступком перед боем Усик – Дюбуа
Мудрик разочаровал фанатов своим поступком перед боем Усик – Дюбуа
Сколько заработала Надежда Киченок за выигранный трофей в Гамбурге?
Теннис | 20.07.2025, 22:26
Сколько заработала Надежда Киченок за выигранный трофей в Гамбурге?
Сколько заработала Надежда Киченок за выигранный трофей в Гамбурге?
Милевский проехался по Лунину за поездку на бой Усик – Дюбуа
Футбол | 20.07.2025, 15:24
Милевский проехался по Лунину за поездку на бой Усик – Дюбуа
Милевский проехался по Лунину за поездку на бой Усик – Дюбуа
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Андрій Заліщук
Неймовірна П'янка
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Тайсон Фьюри отреагировал на победу Усика в бою против Дюбуа
Тайсон Фьюри отреагировал на победу Усика в бою против Дюбуа
20.07.2025, 08:19 4
Бокс
Экс-тренер Шахтера: «Смерть этого тренера Динамо взволновала всех»
Экс-тренер Шахтера: «Смерть этого тренера Динамо взволновала всех»
19.07.2025, 19:22
Футбол
Александр Усик – Даниель Дюбуа. Нокаут в 5-м раунде. Видео боя
Александр Усик – Даниель Дюбуа. Нокаут в 5-м раунде. Видео боя
20.07.2025, 00:50 11
Бокс
Леннокс ЛЬЮИС: «Сейчас он единственный, кто может победить Усика»
Леннокс ЛЬЮИС: «Сейчас он единственный, кто может победить Усика»
20.07.2025, 09:05 14
Бокс
Фантастика. Ман Сити готовит 170 млн евро за одного из лучших игроков мира
Фантастика. Ман Сити готовит 170 млн евро за одного из лучших игроков мира
20.07.2025, 20:23 4
Футбол
Неожиданно. Турки Аль-Шейх нашел для Усика непобежденного соперника
Неожиданно. Турки Аль-Шейх нашел для Усика непобежденного соперника
20.07.2025, 01:12 19
Бокс
Гарантируют игровое время. Один из лучших клубов мира нацелен на Лунина
Гарантируют игровое время. Один из лучших клубов мира нацелен на Лунина
20.07.2025, 22:25 8
Футбол
350 миллионов евро. В Реале определились с заменой Винисиусу
350 миллионов евро. В Реале определились с заменой Винисиусу
19.07.2025, 14:33 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем