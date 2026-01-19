Батагов среди лучших, Зубков с ассистом: какие оценки получили украинцы?

18 января прошел поединок 18–го тура турецкой Суперлиги, в котором «Трабзонспор» встретился на чужом поле с «Коджаэлиспором». Коллектив из Трабзона праздновал победу – 1:2.

Представители украинского легиона в составе трабзонского клуба Арсений Батагов и Александр Зубков появились на поле с первых минут и провели в игре все основное время. Украинский атакующий хавбек отметился результативным пасом на компенсированной арбитром 90+1–й минуте, и именно это взятие ворот оказалось победным.

По итогам встречи аналитический портал Sofascore выставил Арсению оценку 7,4 балла, у Батагова третья самая высокая оценка в команде и четвертая в матче. Действия Александра были оценены в 7,0 балла.

Благодаря успеху в выездном матче «Трабзонспор» закрепился на третьей строчке в чемпионате Турции.