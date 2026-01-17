Бывший вратарь Динамо и сборной Украины сбил мировую звезду

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
17 января 2026, 05:02
Бойко рассказал забавную историю, связанную с Дэвидом Гетте

Getty Images/Global Images Ukraine. Денис Бойко

Бывший вратарь киевского «Динамо» и сборной Украины Денис Бойко поделился забавной историей из своего пребывания в США. Футболист признался, что в 2013 году в Лос-Анджелесе случайно сбил на велосипеде мировую звезду, даже не догадываясь, кто это был.

Инцидент произошел на пляже Венис-Бич, где Бойко двигался по велосипедной дорожке. По словам экс-голкипера, мужчина внезапно вышел на дорожку, и столкновения избежать не удалось.

«Я ехал по своей дорожке, никого не трогал. Вдруг выходит какой-то парень – я его задел и сбил. Сразу остановился, помог подняться, извинился и поехал дальше»,

Мне уже потом сказали, что это был Дэвид Гетта. А тогда я вообще не понял, кто это такой — просто какой-то парень», – рассказал Бойко.

