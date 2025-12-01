Денис Бойко отреагировал на назначение Игоря Костюка тренером Динамо
Экс-голкипер прокомментировал смену тренера у киевлян
Экс-голкипер киевского «Динамо» Денис Бойко поделился мыслями по поводу назначения Игоря Костюка исполняющим обязанности главного тренера киевлян.
«Приход Костюка в первую команду, наверное, не должен никого удивлять, – это тот путь, к которому все шло постепенно».
«Считаю, для Игоря Костюка, который уже является частью клуба, это вполне логичный шаг. Даже если он не работал непосредственно в штабе Шовковского, он хорошо знаком с коллективом, имеет собственное футбольное видение.
Уверен, что он регулярно общался с клубным руководством и осознает все их требования.
Поэтому сейчас это решение выглядит наиболее взвешенным, особенно учитывая то, что команде осталось провести всего пять матчей.
Искать сейчас иностранного специалиста или кого-то из отечественных тренеров для полноценной замены Шовковскому было бы сложно – вероятно, не хватает времени и ресурсов. Костюк является оптимальным выбором.
Но это уже не юношеский футбол, а взрослая игра. Здесь определяющим является результат. В юношеском футболе можно позволить себе проиграть матч и продолжить работать, ведь это всего лишь турнир U-19. Здесь же – главная команда, где совсем другие требования и задачи».
Напомним, что «Динамо» уволило Александра Шовковского после поражения в матче с «Омонией» в Лиге Конференций.
