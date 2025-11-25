Денис БОЙКО: «Сейчас эту команду уже никто не боится, а когда-то...»

Бывший голкипер киевского Динамо Денис Бойко отреагировал на позорное поражение «бело-синих» в матче против ковалевского Колоса (1:2), ставшее уже третьим подряд для киевлян в нынешнем сезоне УПЛ.

Без перехода на конкретные фамилии, но кажется, что часть футболистов просто не осознает, какую эмблему они носят на футболке. Некоторые считают, что само присутствие в составе «Динамо» автоматически делает их лидерами, которых соперники должны бояться.

Но сейчас «Динамо» уже никто не боится. Когда команды ехали в Киев и еще до стартового свистка проигрывали психологически. Сейчас все по-другому – каждый соперник в УПЛ выходит смело, прессингует, атакует и искренне верит, что способен победить киевлян», – сказал Денис Бойко.

В нынешнем сезоне Динамо занимает седьмую строчку турнирной таблицы, имея в своем активе 20 зачетных пунктов после 13 сыгранных матчей.