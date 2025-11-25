Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Саленко объяснил, что сделал бы Лобановский после позора Динамо в УПЛ
Украина. Премьер лига
Саленко объяснил, что сделал бы Лобановский после позора Динамо в УПЛ

Легендарный коуч оставил бы футболистов наедине, чтобы они поговорили между собой

Легенда киевского Динамо Олег Саленко отреагировал на последние неудачи «бело-синих» в Украинской Премьер-лиге, заявив, что ему стыдно смотреть в турнирную таблицу чемпионата.

– «Динамо» уже на седьмом месте. Как это прокомментируете?

– Мне стыдно смотреть на турнирную таблицу. Стыдно ли нынешним динамовцам, это у них нужно спросить. Если характера нет, то им все равно. Игроки сами должны поговорить между собой, без тренера разобраться в проблемах.

Бывало и при Валерии Лобановском были неутешительные результаты. Наставник говорил, чтобы футболисты побеседовали между собой, и уходил из раздевалки. И мы решали эти вопросы. А сейчас, видимо, футболисты не в силах показывать характер, играть из-за не могу, – сказал Саленко.

В нынешнем сезоне Динамо занимает седьмую строчку турнирной таблицы, имея в своем активе 20 зачетных пунктов после 13 сыгранных матчей.

