Олег САЛЕНКО: «У Динамо есть шанс побороться за второе или третье место»

Вчера, 24 ноября матчем «Заря» – «Александрия» завершился 13-й тур в украинской Премьер-лиге. Итоги прошедшего игрового дня в чемпионате для сайта Sport.ua эксклюзивно подвел бывший нападающий «Динамо» Олег Саленко.

– Олег, если абстрагироваться от качества игры в нашем чемпионате, интрига, которая сохраняется вверху турнирной таблице, вам нравится? Имеется ввиду, что от второго до восьмого места команды разделяют шесть очков.

– Чемпионат Украины – это среднего уровня первенство, где нет серьезных команд, как это было в лучшие времена. Но чтобы создавать, нужны деньги. А это непросто делать в такое нелегкое время, когда в стране идет война. Молодого поколения практически нет. Даже в динамовской академии идет нехватка талантливых кадров. Поэтому и получается, что турнир в какой-то мере выравнивается.

– Естественно, что самый, наверное, неожиданный результат был зафиксирован в Ковалевке. Или, учитывая последние неудачи «Динамо» нельзя сказать, что победа «Колоса» является сенсационной?

– Уже столько наговорили насчет «Динамо», что и добавить нечего (улыбается). Будет ли руководство клуба делать какие-то шаги к исправлению ситуации, мне сказать сложно. Хотя перемены напрашиваются давно.

– Вы уже высказывались о том, что в «Динамо» нужна смена главного тренера. Ваша позиция не изменилась?

– Нет. Но я вижу, что пока никто не хочет что-то исправлять. Возможно, это произойдет зимой, чтобы у нового наставника было время для работы перед официальными матчами.

– Если говорить непосредственно об игре, в чем «Динамо» уступило «Колосу»?

– В командных действиях. Хозяева грамотно защищались и отлично использовали свои возможности для взятия ворот. У киевлян с уходом Ваната нет качественного нападающего. Из-за травм не было Шапаренко и Ярмоленко, и игра динамовцев в атаке была никакой. Я уже не говорю об обороне, которая напоминала проходной двор.

– «Динамо» уже на седьмом месте. Как это прокомментируете?

– Мне стыдно смотреть в турнирную таблицу. Стыдно ли нынешним динамовцам, это у них нужно спросить. Если характера нет, то им все равно. Игроки сами должны поговорить между собой, без тренера разобраться в проблемах.

Бывало и при Валерии Лобановском были неважные результаты. Наставник говорил, чтобы футболисты поговорили между собой, и уходил из раздевалки. И мы решали эти вопросы. А сейчас, видимо, футболисты не в силах показывать характер, играть через не могу.

– Многие специалисты заявляют, что киевлянам уже не удастся отстоять чемпионский титул. Вы с этим согласны?

– Думаю, да. «Шахтер» вложился в игроков. Считаю, что «горняки» потихоньку находят свою игру. Матч против «Оболони» (6:0) это подтверждает. Потерю очков у команды Арды Турана будут от случая к случаю. Если вдруг «Динамо» попрет, в чем я очень сомневаюсь, десять очков отыграть практически нереально. Можно и потерять следующие полгода, но сделать перезагрузку. Просто так проблемы не решаться.

– Кто-то из других команд сможет составить конкуренцию «Шахтеру»?

– Нет. По финансовым вливаниям и по подбору игроков «горняки» сейчас вне конкуренции. Основная борьба, думаю, развернется за второе, третье место и еврокубковую зону.

– Второе место упорно не хочет отдавать ЛНЗ. Черкасская команда может стать коллективом, как в прошлом сезоне «Александрия»?

– Вполне. В команде есть хорошая группа футболистов, амбициозный тренер, и не стоит забывать о стабильном финансовом положении, что играет серьезную роль в нынешних успехах команды. Хотя главная их цель, насколько мне известно, пробиться в еврокубки. Думаю, это будет один из главных претендентов на это место.

– А кто еще из команд, на ваш взгляд, станет основным претендентами на призовые места?

– О «Шахтере» мы уже сказали, а дальше борьба развернется между ЛНЗ, «Полесьем», думаю, в эту компанию может вклиниться и «Заря», если не будет дарить очки соперникам. Ну и «Динамо» я бы не сбрасывал со счетов. Если команда соберется хотя бы на троечку, то может попытать счастья в этом соперничестве. Это как-то даже непривычно говорить о гранде отечественного футбола.

УПЛ. 13-й тур

21.11.2025

«Полтава» – ЛНЗ – 0:2

22.11.2025

«Карпаты» – «Металлист 1925» – 1:2

«Колос» – «Динамо» – 2:1

«Оболонь» – «Шахтер» – 0:6

23.11.2025

«Кривбасс» – «Верес» – 2:2

«Полесье» – «Эпицентр» – 0:0

«Рух» – «Кудровка» – 4:2

24.11.2025

«Заря» – «Александрия» – 2:2

Турнирная таблица УПЛ 2025/26 после 13-го тура