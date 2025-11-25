Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Олег САЛЕНКО: «У Динамо есть шанс побороться за второе или третье место»
Украина. Премьер лига
25 ноября 2025, 08:00 |
Олег САЛЕНКО: «У Динамо есть шанс побороться за второе или третье место»

Бывший нападающий столичного клуба не верит, что киевляне смогут составить конкуренцию «Шахтеру»

25 ноября 2025, 08:00 |
Олег САЛЕНКО: «У Динамо есть шанс побороться за второе или третье место»
Динамо

Вчера, 24 ноября матчем «Заря» – «Александрия» завершился 13-й тур в украинской Премьер-лиге. Итоги прошедшего игрового дня в чемпионате для сайта Sport.ua эксклюзивно подвел бывший нападающий «Динамо» Олег Саленко.

– Олег, если абстрагироваться от качества игры в нашем чемпионате, интрига, которая сохраняется вверху турнирной таблице, вам нравится? Имеется ввиду, что от второго до восьмого места команды разделяют шесть очков.
– Чемпионат Украины – это среднего уровня первенство, где нет серьезных команд, как это было в лучшие времена. Но чтобы создавать, нужны деньги. А это непросто делать в такое нелегкое время, когда в стране идет война. Молодого поколения практически нет. Даже в динамовской академии идет нехватка талантливых кадров. Поэтому и получается, что турнир в какой-то мере выравнивается.

– Естественно, что самый, наверное, неожиданный результат был зафиксирован в Ковалевке. Или, учитывая последние неудачи «Динамо» нельзя сказать, что победа «Колоса» является сенсационной?
– Уже столько наговорили насчет «Динамо», что и добавить нечего (улыбается). Будет ли руководство клуба делать какие-то шаги к исправлению ситуации, мне сказать сложно. Хотя перемены напрашиваются давно.

– Вы уже высказывались о том, что в «Динамо» нужна смена главного тренера. Ваша позиция не изменилась?
– Нет. Но я вижу, что пока никто не хочет что-то исправлять. Возможно, это произойдет зимой, чтобы у нового наставника было время для работы перед официальными матчами.

– Если говорить непосредственно об игре, в чем «Динамо» уступило «Колосу»?
– В командных действиях. Хозяева грамотно защищались и отлично использовали свои возможности для взятия ворот. У киевлян с уходом Ваната нет качественного нападающего. Из-за травм не было Шапаренко и Ярмоленко, и игра динамовцев в атаке была никакой. Я уже не говорю об обороне, которая напоминала проходной двор.

– «Динамо» уже на седьмом месте. Как это прокомментируете?
– Мне стыдно смотреть в турнирную таблицу. Стыдно ли нынешним динамовцам, это у них нужно спросить. Если характера нет, то им все равно. Игроки сами должны поговорить между собой, без тренера разобраться в проблемах.

Бывало и при Валерии Лобановском были неважные результаты. Наставник говорил, чтобы футболисты поговорили между собой, и уходил из раздевалки. И мы решали эти вопросы. А сейчас, видимо, футболисты не в силах показывать характер, играть через не могу.

– Многие специалисты заявляют, что киевлянам уже не удастся отстоять чемпионский титул. Вы с этим согласны?
– Думаю, да. «Шахтер» вложился в игроков. Считаю, что «горняки» потихоньку находят свою игру. Матч против «Оболони» (6:0) это подтверждает. Потерю очков у команды Арды Турана будут от случая к случаю. Если вдруг «Динамо» попрет, в чем я очень сомневаюсь, десять очков отыграть практически нереально. Можно и потерять следующие полгода, но сделать перезагрузку. Просто так проблемы не решаться.

– Кто-то из других команд сможет составить конкуренцию «Шахтеру»?
– Нет. По финансовым вливаниям и по подбору игроков «горняки» сейчас вне конкуренции. Основная борьба, думаю, развернется за второе, третье место и еврокубковую зону.

– Второе место упорно не хочет отдавать ЛНЗ. Черкасская команда может стать коллективом, как в прошлом сезоне «Александрия»?
– Вполне. В команде есть хорошая группа футболистов, амбициозный тренер, и не стоит забывать о стабильном финансовом положении, что играет серьезную роль в нынешних успехах команды. Хотя главная их цель, насколько мне известно, пробиться в еврокубки. Думаю, это будет один из главных претендентов на это место.

– А кто еще из команд, на ваш взгляд, станет основным претендентами на призовые места?
– О «Шахтере» мы уже сказали, а дальше борьба развернется между ЛНЗ, «Полесьем», думаю, в эту компанию может вклиниться и «Заря», если не будет дарить очки соперникам. Ну и «Динамо» я бы не сбрасывал со счетов. Если команда соберется хотя бы на троечку, то может попытать счастья в этом соперничестве. Это как-то даже непривычно говорить о гранде отечественного футбола.

УПЛ. 13-й тур

21.11.2025

«Полтава» – ЛНЗ – 0:2

22.11.2025

«Карпаты» – «Металлист 1925» – 1:2

«Колос» – «Динамо» – 2:1

«Оболонь» – «Шахтер» – 0:6

23.11.2025

«Кривбасс» – «Верес» – 2:2

«Полесье» – «Эпицентр» – 0:0

«Рух» – «Кудровка» – 4:2

24.11.2025

«Заря» – «Александрия» – 2:2

Турнирная таблица УПЛ 2025/26 после 13-го тура

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Шахтер Донецк 13 9 3 1 35 - 10 01.12.25 18:00 Шахтер Донецк - Кривбасс22.11.25 Оболонь 0:6 Шахтер Донецк09.11.25 Шахтер Донецк 7:1 Полтава02.11.25 Шахтер Донецк 3:1 Динамо Киев26.10.25 Шахтер Донецк 4:0 Кудровка18.10.25 Полесье 0:0 Шахтер Донецк 30
2 ЛНЗ 13 8 2 3 14 - 8 29.11.25 15:30 ЛНЗ - Кудровка21.11.25 Полтава 0:2 ЛНЗ09.11.25 Динамо Киев 0:1 ЛНЗ03.11.25 ЛНЗ 0:1 Карпаты Львов25.10.25 Металлист 1925 0:1 ЛНЗ19.10.25 ЛНЗ 1:0 Колос Ковалевка 26
3 Полесье 13 7 3 3 21 - 8 30.11.25 18:00 Полесье - Заря23.11.25 Полесье 0:0 Эпицентр09.11.25 Александрия 0:3 Полесье03.11.25 Полесье 0:0 Металлист 192525.10.25 Оболонь 0:4 Полесье18.10.25 Полесье 0:0 Шахтер Донецк 24
4 Колос Ковалевка 13 6 4 3 16 - 12 28.11.25 18:00 Оболонь - Колос Ковалевка22.11.25 Колос Ковалевка 2:1 Динамо Киев07.11.25 Кудровка 1:3 Колос Ковалевка01.11.25 Колос Ковалевка 1:1 Александрия26.10.25 Полтава 2:2 Колос Ковалевка19.10.25 ЛНЗ 1:0 Колос Ковалевка 22
5 Кривбасс 13 6 3 4 22 - 21 01.12.25 18:00 Шахтер Донецк - Кривбасс23.11.25 Кривбасс 2:2 Верес08.11.25 Карпаты Львов 1:0 Кривбасс01.11.25 Кривбасс 2:2 Полтава26.10.25 Динамо Киев 4:0 Кривбасс18.10.25 Рух Львов 1:2 Кривбасс 21
6 Заря 13 5 5 3 18 - 14 30.11.25 18:00 Полесье - Заря24.11.25 Заря 2:2 Александрия08.11.25 Металлист 1925 1:3 Заря02.11.25 Заря 1:0 Рух Львов24.10.25 Верес 0:0 Заря18.10.25 Заря 1:1 Динамо Киев 20
7 Динамо Киев 13 5 5 3 29 - 18 01.12.25 15:30 Динамо Киев - Полтава22.11.25 Колос Ковалевка 2:1 Динамо Киев09.11.25 Динамо Киев 0:1 ЛНЗ02.11.25 Шахтер Донецк 3:1 Динамо Киев26.10.25 Динамо Киев 4:0 Кривбасс18.10.25 Заря 1:1 Динамо Киев 20
8 Металлист 1925 13 5 5 3 15 - 11 30.11.25 15:30 Эпицентр - Металлист 192522.11.25 Карпаты Львов 1:2 Металлист 192508.11.25 Металлист 1925 1:3 Заря03.11.25 Полесье 0:0 Металлист 192525.10.25 Металлист 1925 0:1 ЛНЗ20.10.25 Кудровка 1:1 Металлист 1925 20
9 Карпаты Львов 13 4 6 3 18 - 17 29.11.25 18:00 Верес - Карпаты Львов22.11.25 Карпаты Львов 1:2 Металлист 192508.11.25 Карпаты Львов 1:0 Кривбасс03.11.25 ЛНЗ 0:1 Карпаты Львов25.10.25 Карпаты Львов 0:0 Рух Львов19.10.25 Карпаты Львов 1:3 Эпицентр 18
10 Верес 13 4 5 4 13 - 14 29.11.25 18:00 Верес - Карпаты Львов23.11.25 Кривбасс 2:2 Верес08.11.25 Верес 1:0 Рух Львов01.11.25 Эпицентр 2:3 Верес24.10.25 Верес 0:0 Заря19.10.25 Верес 1:1 Александрия 17
11 Оболонь 13 4 4 5 11 - 21 28.11.25 18:00 Оболонь - Колос Ковалевка22.11.25 Оболонь 0:6 Шахтер Донецк07.11.25 Эпицентр 1:2 Оболонь31.10.25 Кудровка 1:0 Оболонь25.10.25 Оболонь 0:4 Полесье17.10.25 Полтава 1:2 Оболонь 16
12 Кудровка 13 4 2 7 17 - 26 29.11.25 15:30 ЛНЗ - Кудровка23.11.25 Рух Львов 4:2 Кудровка07.11.25 Кудровка 1:3 Колос Ковалевка31.10.25 Кудровка 1:0 Оболонь26.10.25 Шахтер Донецк 4:0 Кудровка20.10.25 Кудровка 1:1 Металлист 1925 14
13 Эпицентр 13 3 1 9 15 - 22 30.11.25 15:30 Эпицентр - Металлист 192523.11.25 Полесье 0:0 Эпицентр07.11.25 Эпицентр 1:2 Оболонь01.11.25 Эпицентр 2:3 Верес24.10.25 Александрия 0:1 Эпицентр19.10.25 Карпаты Львов 1:3 Эпицентр 10
14 Александрия 13 2 4 7 13 - 23 30.11.25 13:00 Александрия - Рух Львов24.11.25 Заря 2:2 Александрия09.11.25 Александрия 0:3 Полесье01.11.25 Колос Ковалевка 1:1 Александрия24.10.25 Александрия 0:1 Эпицентр19.10.25 Верес 1:1 Александрия 10
15 Рух Львов 13 3 1 9 11 - 22 30.11.25 13:00 Александрия - Рух Львов23.11.25 Рух Львов 4:2 Кудровка08.11.25 Верес 1:0 Рух Львов02.11.25 Заря 1:0 Рух Львов25.10.25 Карпаты Львов 0:0 Рух Львов18.10.25 Рух Львов 1:2 Кривбасс 10
16 Полтава 13 1 3 9 11 - 32 01.12.25 15:30 Динамо Киев - Полтава21.11.25 Полтава 0:2 ЛНЗ09.11.25 Шахтер Донецк 7:1 Полтава01.11.25 Кривбасс 2:2 Полтава26.10.25 Полтава 2:2 Колос Ковалевка17.10.25 Полтава 1:2 Оболонь 6
Полная таблица
Олег Саленко Динамо Киев Украинская Премьер-лига Шахтер Донецк Андрей Ярмоленко Николай Шапаренко ЛНЗ Черкассы Полесье Житомир Заря Луганск Колос Ковалевка Владислав Ванат Валерий Лобановский Арда Туран Оболонь Киев статьи Сергей Демьянчук эксклюзив
Сергей Демьянчук
Сергей Демьянчук Sport.ua
Комментарии 1
Vitalya Влюблённый в Гвэн из Бен Тена
