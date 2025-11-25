Олег САЛЕНКО: «У Динамо есть шанс побороться за второе или третье место»
Бывший нападающий столичного клуба не верит, что киевляне смогут составить конкуренцию «Шахтеру»
Вчера, 24 ноября матчем «Заря» – «Александрия» завершился 13-й тур в украинской Премьер-лиге. Итоги прошедшего игрового дня в чемпионате для сайта Sport.ua эксклюзивно подвел бывший нападающий «Динамо» Олег Саленко.
– Олег, если абстрагироваться от качества игры в нашем чемпионате, интрига, которая сохраняется вверху турнирной таблице, вам нравится? Имеется ввиду, что от второго до восьмого места команды разделяют шесть очков.
– Чемпионат Украины – это среднего уровня первенство, где нет серьезных команд, как это было в лучшие времена. Но чтобы создавать, нужны деньги. А это непросто делать в такое нелегкое время, когда в стране идет война. Молодого поколения практически нет. Даже в динамовской академии идет нехватка талантливых кадров. Поэтому и получается, что турнир в какой-то мере выравнивается.
– Естественно, что самый, наверное, неожиданный результат был зафиксирован в Ковалевке. Или, учитывая последние неудачи «Динамо» нельзя сказать, что победа «Колоса» является сенсационной?
– Уже столько наговорили насчет «Динамо», что и добавить нечего (улыбается). Будет ли руководство клуба делать какие-то шаги к исправлению ситуации, мне сказать сложно. Хотя перемены напрашиваются давно.
– Вы уже высказывались о том, что в «Динамо» нужна смена главного тренера. Ваша позиция не изменилась?
– Нет. Но я вижу, что пока никто не хочет что-то исправлять. Возможно, это произойдет зимой, чтобы у нового наставника было время для работы перед официальными матчами.
– Если говорить непосредственно об игре, в чем «Динамо» уступило «Колосу»?
– В командных действиях. Хозяева грамотно защищались и отлично использовали свои возможности для взятия ворот. У киевлян с уходом Ваната нет качественного нападающего. Из-за травм не было Шапаренко и Ярмоленко, и игра динамовцев в атаке была никакой. Я уже не говорю об обороне, которая напоминала проходной двор.
– «Динамо» уже на седьмом месте. Как это прокомментируете?
– Мне стыдно смотреть в турнирную таблицу. Стыдно ли нынешним динамовцам, это у них нужно спросить. Если характера нет, то им все равно. Игроки сами должны поговорить между собой, без тренера разобраться в проблемах.
Бывало и при Валерии Лобановском были неважные результаты. Наставник говорил, чтобы футболисты поговорили между собой, и уходил из раздевалки. И мы решали эти вопросы. А сейчас, видимо, футболисты не в силах показывать характер, играть через не могу.
– Многие специалисты заявляют, что киевлянам уже не удастся отстоять чемпионский титул. Вы с этим согласны?
– Думаю, да. «Шахтер» вложился в игроков. Считаю, что «горняки» потихоньку находят свою игру. Матч против «Оболони» (6:0) это подтверждает. Потерю очков у команды Арды Турана будут от случая к случаю. Если вдруг «Динамо» попрет, в чем я очень сомневаюсь, десять очков отыграть практически нереально. Можно и потерять следующие полгода, но сделать перезагрузку. Просто так проблемы не решаться.
– Кто-то из других команд сможет составить конкуренцию «Шахтеру»?
– Нет. По финансовым вливаниям и по подбору игроков «горняки» сейчас вне конкуренции. Основная борьба, думаю, развернется за второе, третье место и еврокубковую зону.
– Второе место упорно не хочет отдавать ЛНЗ. Черкасская команда может стать коллективом, как в прошлом сезоне «Александрия»?
– Вполне. В команде есть хорошая группа футболистов, амбициозный тренер, и не стоит забывать о стабильном финансовом положении, что играет серьезную роль в нынешних успехах команды. Хотя главная их цель, насколько мне известно, пробиться в еврокубки. Думаю, это будет один из главных претендентов на это место.
– А кто еще из команд, на ваш взгляд, станет основным претендентами на призовые места?
– О «Шахтере» мы уже сказали, а дальше борьба развернется между ЛНЗ, «Полесьем», думаю, в эту компанию может вклиниться и «Заря», если не будет дарить очки соперникам. Ну и «Динамо» я бы не сбрасывал со счетов. Если команда соберется хотя бы на троечку, то может попытать счастья в этом соперничестве. Это как-то даже непривычно говорить о гранде отечественного футбола.
УПЛ. 13-й тур
21.11.2025
«Полтава» – ЛНЗ – 0:2
22.11.2025
«Карпаты» – «Металлист 1925» – 1:2
«Колос» – «Динамо» – 2:1
«Оболонь» – «Шахтер» – 0:6
23.11.2025
«Кривбасс» – «Верес» – 2:2
«Полесье» – «Эпицентр» – 0:0
«Рух» – «Кудровка» – 4:2
24.11.2025
«Заря» – «Александрия» – 2:2
Турнирная таблица УПЛ 2025/26 после 13-го тура
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Шахтер Донецк
|13
|9
|3
|1
|35 - 10
|01.12.25 18:00 Шахтер Донецк - Кривбасс22.11.25 Оболонь 0:6 Шахтер Донецк09.11.25 Шахтер Донецк 7:1 Полтава02.11.25 Шахтер Донецк 3:1 Динамо Киев26.10.25 Шахтер Донецк 4:0 Кудровка18.10.25 Полесье 0:0 Шахтер Донецк
|30
|2
|ЛНЗ
|13
|8
|2
|3
|14 - 8
|29.11.25 15:30 ЛНЗ - Кудровка21.11.25 Полтава 0:2 ЛНЗ09.11.25 Динамо Киев 0:1 ЛНЗ03.11.25 ЛНЗ 0:1 Карпаты Львов25.10.25 Металлист 1925 0:1 ЛНЗ19.10.25 ЛНЗ 1:0 Колос Ковалевка
|26
|3
|Полесье
|13
|7
|3
|3
|21 - 8
|30.11.25 18:00 Полесье - Заря23.11.25 Полесье 0:0 Эпицентр09.11.25 Александрия 0:3 Полесье03.11.25 Полесье 0:0 Металлист 192525.10.25 Оболонь 0:4 Полесье18.10.25 Полесье 0:0 Шахтер Донецк
|24
|4
|Колос Ковалевка
|13
|6
|4
|3
|16 - 12
|28.11.25 18:00 Оболонь - Колос Ковалевка22.11.25 Колос Ковалевка 2:1 Динамо Киев07.11.25 Кудровка 1:3 Колос Ковалевка01.11.25 Колос Ковалевка 1:1 Александрия26.10.25 Полтава 2:2 Колос Ковалевка19.10.25 ЛНЗ 1:0 Колос Ковалевка
|22
|5
|Кривбасс
|13
|6
|3
|4
|22 - 21
|01.12.25 18:00 Шахтер Донецк - Кривбасс23.11.25 Кривбасс 2:2 Верес08.11.25 Карпаты Львов 1:0 Кривбасс01.11.25 Кривбасс 2:2 Полтава26.10.25 Динамо Киев 4:0 Кривбасс18.10.25 Рух Львов 1:2 Кривбасс
|21
|6
|Заря
|13
|5
|5
|3
|18 - 14
|30.11.25 18:00 Полесье - Заря24.11.25 Заря 2:2 Александрия08.11.25 Металлист 1925 1:3 Заря02.11.25 Заря 1:0 Рух Львов24.10.25 Верес 0:0 Заря18.10.25 Заря 1:1 Динамо Киев
|20
|7
|Динамо Киев
|13
|5
|5
|3
|29 - 18
|01.12.25 15:30 Динамо Киев - Полтава22.11.25 Колос Ковалевка 2:1 Динамо Киев09.11.25 Динамо Киев 0:1 ЛНЗ02.11.25 Шахтер Донецк 3:1 Динамо Киев26.10.25 Динамо Киев 4:0 Кривбасс18.10.25 Заря 1:1 Динамо Киев
|20
|8
|Металлист 1925
|13
|5
|5
|3
|15 - 11
|30.11.25 15:30 Эпицентр - Металлист 192522.11.25 Карпаты Львов 1:2 Металлист 192508.11.25 Металлист 1925 1:3 Заря03.11.25 Полесье 0:0 Металлист 192525.10.25 Металлист 1925 0:1 ЛНЗ20.10.25 Кудровка 1:1 Металлист 1925
|20
|9
|Карпаты Львов
|13
|4
|6
|3
|18 - 17
|29.11.25 18:00 Верес - Карпаты Львов22.11.25 Карпаты Львов 1:2 Металлист 192508.11.25 Карпаты Львов 1:0 Кривбасс03.11.25 ЛНЗ 0:1 Карпаты Львов25.10.25 Карпаты Львов 0:0 Рух Львов19.10.25 Карпаты Львов 1:3 Эпицентр
|18
|10
|Верес
|13
|4
|5
|4
|13 - 14
|29.11.25 18:00 Верес - Карпаты Львов23.11.25 Кривбасс 2:2 Верес08.11.25 Верес 1:0 Рух Львов01.11.25 Эпицентр 2:3 Верес24.10.25 Верес 0:0 Заря19.10.25 Верес 1:1 Александрия
|17
|11
|Оболонь
|13
|4
|4
|5
|11 - 21
|28.11.25 18:00 Оболонь - Колос Ковалевка22.11.25 Оболонь 0:6 Шахтер Донецк07.11.25 Эпицентр 1:2 Оболонь31.10.25 Кудровка 1:0 Оболонь25.10.25 Оболонь 0:4 Полесье17.10.25 Полтава 1:2 Оболонь
|16
|12
|Кудровка
|13
|4
|2
|7
|17 - 26
|29.11.25 15:30 ЛНЗ - Кудровка23.11.25 Рух Львов 4:2 Кудровка07.11.25 Кудровка 1:3 Колос Ковалевка31.10.25 Кудровка 1:0 Оболонь26.10.25 Шахтер Донецк 4:0 Кудровка20.10.25 Кудровка 1:1 Металлист 1925
|14
|13
|Эпицентр
|13
|3
|1
|9
|15 - 22
|30.11.25 15:30 Эпицентр - Металлист 192523.11.25 Полесье 0:0 Эпицентр07.11.25 Эпицентр 1:2 Оболонь01.11.25 Эпицентр 2:3 Верес24.10.25 Александрия 0:1 Эпицентр19.10.25 Карпаты Львов 1:3 Эпицентр
|10
|14
|Александрия
|13
|2
|4
|7
|13 - 23
|30.11.25 13:00 Александрия - Рух Львов24.11.25 Заря 2:2 Александрия09.11.25 Александрия 0:3 Полесье01.11.25 Колос Ковалевка 1:1 Александрия24.10.25 Александрия 0:1 Эпицентр19.10.25 Верес 1:1 Александрия
|10
|15
|Рух Львов
|13
|3
|1
|9
|11 - 22
|30.11.25 13:00 Александрия - Рух Львов23.11.25 Рух Львов 4:2 Кудровка08.11.25 Верес 1:0 Рух Львов02.11.25 Заря 1:0 Рух Львов25.10.25 Карпаты Львов 0:0 Рух Львов18.10.25 Рух Львов 1:2 Кривбасс
|10
|16
|Полтава
|13
|1
|3
|9
|11 - 32
|01.12.25 15:30 Динамо Киев - Полтава21.11.25 Полтава 0:2 ЛНЗ09.11.25 Шахтер Донецк 7:1 Полтава01.11.25 Кривбасс 2:2 Полтава26.10.25 Полтава 2:2 Колос Ковалевка17.10.25 Полтава 1:2 Оболонь
|6
