Украина. Премьер лига
23 ноября 2025, 14:12 | Обновлено 23 ноября 2025, 14:34
Известный эксперт рассказал, кто должен быть тренером в Динамо

Олег Федорчук привел примеры наставника «Шахтера» Арды Турана и «Полесья» – Руслана Ротаня

Getty Images/Global Images Ukraine. Руслан Ротань

В эксклюзивном интервью сайту Meta.ua тренер и известный футбольный эксперт Олег Федорчук разобрал последние неудачи «Динамо», высказавшись, в частности, какого наставника видит у руля столичной команды.

– По эмоциям мне очень нравится Арда Туран или, скажем, Руслан Ротань, – сказал Федорчук. – Мы же видим, как он заводил футболистов «Александрии», а сейчас «Полесья». Я имею ввиду, что такого плана сейчас нужен наставник «Динамо». Нужен пахарь, а не как-то авторитет, как, к примеру, был Луческу. Команда валилась, а он ходил и умничал. Чтобы тренер понимал, что от результата зависит его карьера. Будет интересно. Часто во время подобных кризисов рождаются футбольные звезды и классные тренеры. Когда-то неизвестного Жозе Моуриньо пригласили в «Порту» и он с командой выиграл Лигу чемпионов.

