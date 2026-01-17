Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Реал получил ответ от Зидана после предложения возглавить клуб
Испания
17 января 2026, 07:02 |
1074
2

Реал получил ответ от Зидана после предложения возглавить клуб

Легенда клуба ответил отказом

17 января 2026, 07:02 |
1074
2 Comments
Реал получил ответ от Зидана после предложения возглавить клуб
Getty Images/Global Images Ukraine. Зинедин Зидан

Флорентино Перес был вынужден выбрать Альваро Арбелоа после отказа Зинедина Зидана возглавить «Реал».

Как сообщает источник, экс-наставнику мадридцев предлагали два предложения, последнее из которых почти вдвое превышало первое. Однако Зидан отказался от возвращения, мотивируя решение нежеланием рисковать собственной репутацией и портить наследие, оставаясь легендой клуба.

Напомним, что после увольнения Хаби Алонсо команда под руководством Арбелоа потерпела сенсационное поражение от «Альбасете» в Кубке Испании (2:3), а среди кандидатов на пост главного тренера «Реала» рассматривались Юрген Клопп и другие известные специалисты.

По теме:
Фабрицио Романо рассказал о том, что ожидает Алонсо после ухода из Реала
Лунин не смог выйти на поле после неудачного матча в Кубке Испании
Корабль важнее капитана: увольнение Хаби Алонсо логично для Переса
Хаби Алонсо Альваро Арбелоа Зинедин Зидан Реал Мадрид Флорентино Перес
Дмитрий Олийченко Источник: El Nacional
Оцените материал
(8)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Григорчук объяснил, кто убрал Хачериди из Черноморца
Футбол | 17 января 2026, 08:12 0
Григорчук объяснил, кто убрал Хачериди из Черноморца
Григорчук объяснил, кто убрал Хачериди из Черноморца

Специалист заявил, что уважает любые решения руководства «моряков»

Ла Лига выступила с заявлением о Ванате: «Он совсем сошел с ума»
Футбол | 16 января 2026, 08:52 5
Ла Лига выступила с заявлением о Ванате: «Он совсем сошел с ума»
Ла Лига выступила с заявлением о Ванате: «Он совсем сошел с ума»

Владислав забил во втором матче подряд

Спортврач: «Работа на паркете? Не понимаю, какой смысл от таких клубов УПЛ»
Футбол | 17.01.2026, 04:17
Спортврач: «Работа на паркете? Не понимаю, какой смысл от таких клубов УПЛ»
Спортврач: «Работа на паркете? Не понимаю, какой смысл от таких клубов УПЛ»
Зинченко – ужасен. Почему отношение к украинцу в Ноттингеме несправедливо
Футбол | 16.01.2026, 15:53
Зинченко – ужасен. Почему отношение к украинцу в Ноттингеме несправедливо
Зинченко – ужасен. Почему отношение к украинцу в Ноттингеме несправедливо
Итоги жеребьевки 1/16 финала Лиги конференций. Шахтер в статусе наблюдателя
Футбол | 16.01.2026, 14:23
Итоги жеребьевки 1/16 финала Лиги конференций. Шахтер в статусе наблюдателя
Итоги жеребьевки 1/16 финала Лиги конференций. Шахтер в статусе наблюдателя
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Saar
Тепер відомі тренери не будуть переходити в Реал. Особливо, коли Алонсо сказав, що зірки клубу просто не слухають тренера.
Ответить
+1
KIEWADIM
Треба повернути молодих Роналду,Бензема,Кроса,Модріча,Бейла,Рамо
Ответить
0
Популярные новости
Украинская биатлонистка не выйдет на старт спринта Кубка мира в Рупольдинге
Украинская биатлонистка не выйдет на старт спринта Кубка мира в Рупольдинге
16.01.2026, 13:35
Биатлон
Хаби Алонсо определился со своим будущим после ухода из Реала
Хаби Алонсо определился со своим будущим после ухода из Реала
15.01.2026, 15:19 1
Футбол
Талантливый вингер вернется в Динамо и может сыграть на новой позиции
Талантливый вингер вернется в Динамо и может сыграть на новой позиции
15.01.2026, 08:08
Футбол
Викингов не покорили. Украина проиграла Норвегии на чемпионате Европы
Викингов не покорили. Украина проиграла Норвегии на чемпионате Европы
15.01.2026, 23:00 5
Другие виды
Мирон МАРКЕВИЧ: «Она забыла, в какой стране живет»
Мирон МАРКЕВИЧ: «Она забыла, в какой стране живет»
15.01.2026, 22:15 7
Футбол
В УЕФА готовят жеребьевку 1/16 финала Лиги конференций. Шахтер – в ожидании
В УЕФА готовят жеребьевку 1/16 финала Лиги конференций. Шахтер – в ожидании
16.01.2026, 06:23 14
Футбол
1097-я в мире. Чемпионка US Open 2017 вышла в основу Australian Open 2026
1097-я в мире. Чемпионка US Open 2017 вышла в основу Australian Open 2026
15.01.2026, 13:19
Теннис
Дисквалификация украинки. Анастасия Меркушина – 22-я в спринте Кубка IBU
Дисквалификация украинки. Анастасия Меркушина – 22-я в спринте Кубка IBU
16.01.2026, 13:15 1
Биатлон
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем