Реал получил ответ от Зидана после предложения возглавить клуб

Флорентино Перес был вынужден выбрать Альваро Арбелоа после отказа Зинедина Зидана возглавить «Реал».

Как сообщает источник, экс-наставнику мадридцев предлагали два предложения, последнее из которых почти вдвое превышало первое. Однако Зидан отказался от возвращения, мотивируя решение нежеланием рисковать собственной репутацией и портить наследие, оставаясь легендой клуба.

Напомним, что после увольнения Хаби Алонсо команда под руководством Арбелоа потерпела сенсационное поражение от «Альбасете» в Кубке Испании (2:3), а среди кандидатов на пост главного тренера «Реала» рассматривались Юрген Клопп и другие известные специалисты.