Болельщики Реала обратились к экс-тренеру с просьбой вернуться

Неподалеку от тренировочного центра «Реала» в Вальдебебасе болельщики вывесили баннер, адресованный Зинедину Зидану.

«Зизу, корабль идет ко дну – возвращайся», – гласит текст на плакате. Это послание появилось именно в день официального вступления Альваро Арбелоа в должность наставника мадридцев, которая освободилась после ухода Хаби Алонсо.

Напомним, что французский специалист уже дважды занимал пост главного тренера «сливочных»: в периоды с 2015 по 2018 и с 2019 по 2021 год. Во время своего первого пребывания у руля команды Зидан привел мадридский клуб к трем победам в Лиге чемпионов и завоевал титул чемпиона Испании.