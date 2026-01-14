Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Болельщики Реала обратились к экс-тренеру с просьбой вернуться
14 января 2026, 02:00 | Обновлено 14 января 2026, 02:01
Болельщики Реала обратились к экс-тренеру с просьбой вернуться

Фаны вывесили баннер, адресованный Зидану

Getty Images/Global Images Ukraine

Неподалеку от тренировочного центра «Реала» в Вальдебебасе болельщики вывесили баннер, адресованный Зинедину Зидану.

«Зизу, корабль идет ко дну – возвращайся», – гласит текст на плакате. Это послание появилось именно в день официального вступления Альваро Арбелоа в должность наставника мадридцев, которая освободилась после ухода Хаби Алонсо.

Напомним, что французский специалист уже дважды занимал пост главного тренера «сливочных»: в периоды с 2015 по 2018 и с 2019 по 2021 год. Во время своего первого пребывания у руля команды Зидан привел мадридский клуб к трем победам в Лиге чемпионов и завоевал титул чемпиона Испании.

