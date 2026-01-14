Болельщики Реала обратились к экс-тренеру с просьбой вернуться
Фаны вывесили баннер, адресованный Зидану
Неподалеку от тренировочного центра «Реала» в Вальдебебасе болельщики вывесили баннер, адресованный Зинедину Зидану.
«Зизу, корабль идет ко дну – возвращайся», – гласит текст на плакате. Это послание появилось именно в день официального вступления Альваро Арбелоа в должность наставника мадридцев, которая освободилась после ухода Хаби Алонсо.
Напомним, что французский специалист уже дважды занимал пост главного тренера «сливочных»: в периоды с 2015 по 2018 и с 2019 по 2021 год. Во время своего первого пребывания у руля команды Зидан привел мадридский клуб к трем победам в Лиге чемпионов и завоевал титул чемпиона Испании.
🧐 El seto frontal a la salida de los jugadores y cuerpo técnico en Valdebebas vuelve a “hablar”: “Zizu, de hunde el barco, vuelve”, el día que han presentado a Arbeloa— Diario SPORT (@sport) January 13, 2026
✍️ @denis__iglesias pic.twitter.com/l925ayWZhm
