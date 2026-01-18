19 ноября борьбу на Открытом чемпионате Австралии начнут Юлия Стародубцева (WTA 110) и Айла Томлянович (WTA 76).

Начало встречи запланировано на 08:00 по киевскому времени.

Sport.ua вместе с беттинг-партнером betking анонсирует предстоящий поединок!

Юлия Стародубцева

Украинская спортсменка уже провела шесть матчей в текущем сезоне, в которых одержала пять побед. Стародубцева начала с турнира в Окленде, где успешно провела квалификацию, одолев француженку Понше и австрийку Таггер. В первом круге основного раунда было поражение от Кэти Бултер.

Открытый чемпионат Австралии теннисистка начала тоже с квалификации, где прошла француженку Тубелло – 6:2, 3:6, 6:0. Далее была победа над гречанкой Папамихаил – 6:1, 6:2. В финале квалификации Стародубцева справилась с болгаркой Томовой – 7:6, 6:2. Украинка набрала хорошую форму перед первым турниром Grand Slam этого сезона.

Айла Томлянович

Австралийская спортсменка – типичный середняк мирового тенниса. Она долгое время держится в топ-100, хотя были перерывы. Томлянович 32 года, ее уже можно записывать в число ветеранов. Хоть для теннисистки Australian Open – домашний мейджор, здесь она играет хуже всего, так как никогда не заходила дальше второго круга.

Этот сезон Томлянович начала с турнира в Брисбене, где одолела француженку Жакемо – 6:1, 6:3, а потом, в упорной борьбе уступила сильной Каролине Муховой – 6:4, 1:6, 6:7. Также был турнир в Аделаиде, там удалось обыграть Клару Таусон – 7:6 и отказ соперницы. Во втором круге Айла вела 2:0 в первом сете и при счете 40:40 на своей подаче снялась с матча из-за травмы колена. Непонятно, готова ли она сейчас на 100% в физическом плане.

Личные встречи

Теннисистки пересекались всего раз, это было в сентябре прошлого года, тогда в Пекине Томлянович удалось выиграть в двух сетах – 7:6, 6:2.

Прогноз

В этой паре нет явного фаворита, возможно, австралийке будет легче, ее будет поддерживать публика, ее организм больше привык к такому часовому поясу. Для теннисисток такого уровня каждая победа на мейджоре крайне ценна.

Я жду сложного и непредсказуемого матча, который может завершиться с любым исходом, поставлю на тотал больше 20,5 геймов за 1,66.