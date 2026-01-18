Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Юлия Стародубцева – Айла Томлянович. Прогноз, анонс на матч Australian Open
Australian Open
18 января 2026, 19:02 |
261
0

Юлия Стародубцева – Айла Томлянович. Прогноз, анонс на матч Australian Open

Поединок 1/64 финала начнется 19 января и начнется ориентировочно в 08:00 по Киеву

18 января 2026, 19:02 |
261
0
Юлия Стародубцева – Айла Томлянович. Прогноз, анонс на матч Australian Open
Коллаж Sport.ua

19 ноября борьбу на Открытом чемпионате Австралии начнут Юлия Стародубцева (WTA 110) и Айла Томлянович (WTA 76).

Начало встречи запланировано на 08:00 по киевскому времени.

Sport.ua вместе с беттинг-партнером betking анонсирует предстоящий поединок!

Юлия Стародубцева

Украинская спортсменка уже провела шесть матчей в текущем сезоне, в которых одержала пять побед. Стародубцева начала с турнира в Окленде, где успешно провела квалификацию, одолев француженку Понше и австрийку Таггер. В первом круге основного раунда было поражение от Кэти Бултер.

Открытый чемпионат Австралии теннисистка начала тоже с квалификации, где прошла француженку Тубелло – 6:2, 3:6, 6:0. Далее была победа над гречанкой Папамихаил – 6:1, 6:2. В финале квалификации Стародубцева справилась с болгаркой Томовой – 7:6, 6:2. Украинка набрала хорошую форму перед первым турниром Grand Slam этого сезона.

Айла Томлянович

Австралийская спортсменка – типичный середняк мирового тенниса. Она долгое время держится в топ-100, хотя были перерывы. Томлянович 32 года, ее уже можно записывать в число ветеранов. Хоть для теннисистки Australian Open – домашний мейджор, здесь она играет хуже всего, так как никогда не заходила дальше второго круга.

Этот сезон Томлянович начала с турнира в Брисбене, где одолела француженку Жакемо – 6:1, 6:3, а потом, в упорной борьбе уступила сильной Каролине Муховой – 6:4, 1:6, 6:7. Также был турнир в Аделаиде, там удалось обыграть Клару Таусон – 7:6 и отказ соперницы. Во втором круге Айла вела 2:0 в первом сете и при счете 40:40 на своей подаче снялась с матча из-за травмы колена. Непонятно, готова ли она сейчас на 100% в физическом плане.

Личные встречи

Теннисистки пересекались всего раз, это было в сентябре прошлого года, тогда в Пекине Томлянович удалось выиграть в двух сетах – 7:6, 6:2.

Прогноз

В этой паре нет явного фаворита, возможно, австралийке будет легче, ее будет поддерживать публика, ее организм больше привык к такому часовому поясу. Для теннисисток такого уровня каждая победа на мейджоре крайне ценна.

Я жду сложного и непредсказуемого матча, который может завершиться с любым исходом, поставлю на тотал больше 20,5 геймов за 1,66.

Прогноз Sport.ua
Юлия Стародубцева
19.01.2026 -
08:00
Айла Томлянович
Тотал больше 20.5 1.66 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 559 от 05.12.2024
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
Юлия Стародубцева – Айла Томлянович. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Расписание матчей украинок на Austrralian Open 2026 на 19 января
С двумя украинками. В первый день Aus Open покинули четыре сеяных игрока
Юлия Стародубцева Айла Томлянович прогнозы прогнозы на теннис Australian Open 2026
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. Турчанка выбила 11-ю ракетку и помогла потерявшей сознание болгерл
Теннис | 18 января 2026, 16:34 1
ВИДЕО. Турчанка выбила 11-ю ракетку и помогла потерявшей сознание болгерл
ВИДЕО. Турчанка выбила 11-ю ракетку и помогла потерявшей сознание болгерл

Зейнеп Сонмез быстро подоспела на помощь девочке. А затем обыграла Александрову

Ребров может вновь возглавить Динамо. Состоялся разговор с Игорем Суркисом
Футбол | 18 января 2026, 16:46 12
Ребров может вновь возглавить Динамо. Состоялся разговор с Игорем Суркисом
Ребров может вновь возглавить Динамо. Состоялся разговор с Игорем Суркисом

Столичный гранд может попрощаться с Игорем Костюком

МИЧЕЛ: «Мы очень ждали, что он перейдет в Жирону, но этого не произошло»
Футбол | 18.01.2026, 09:41
МИЧЕЛ: «Мы очень ждали, что он перейдет в Жирону, но этого не произошло»
МИЧЕЛ: «Мы очень ждали, что он перейдет в Жирону, но этого не произошло»
Египет и Нигерия по пенальти определили обладателя бронзы на Кубке Африки
Футбол | 17.01.2026, 20:23
Египет и Нигерия по пенальти определили обладателя бронзы на Кубке Африки
Египет и Нигерия по пенальти определили обладателя бронзы на Кубке Африки
Милевский принял неожиданное решение после драки с экс-динамовцем Рыбалкой
Футбол | 18.01.2026, 10:13
Милевский принял неожиданное решение после драки с экс-динамовцем Рыбалкой
Милевский принял неожиданное решение после драки с экс-динамовцем Рыбалкой
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
ВИДЕО. Милевский жестко подрался с экс-игроком Динамо и сборной Украины
ВИДЕО. Милевский жестко подрался с экс-игроком Динамо и сборной Украины
17.01.2026, 16:13 43
Футбол
Камбек не удался. Ястремская проиграла в первом раунде Australian Open 2026
Камбек не удался. Ястремская проиграла в первом раунде Australian Open 2026
18.01.2026, 04:02 18
Теннис
ЧИСОРА: «Никто не хочет с ним драться. Это действительно большая проблема»
ЧИСОРА: «Никто не хочет с ним драться. Это действительно большая проблема»
17.01.2026, 06:42 2
Бокс
Костюк сенсационно вылетела с Australian Open, уступив Жакемо
Костюк сенсационно вылетела с Australian Open, уступив Жакемо
18.01.2026, 08:41 77
Теннис
В этом футболисте Йожеф Сабо видит будущую звезду украинского футбола
В этом футболисте Йожеф Сабо видит будущую звезду украинского футбола
16.01.2026, 16:15 6
Футбол
Дубль украинца. Жирона одержала победу в дерби Каталонии
Дубль украинца. Жирона одержала победу в дерби Каталонии
17.01.2026, 00:03 58
Футбол
Мичел отреагировал на победу Жироны в матче, где Ванат стал главным героем
Мичел отреагировал на победу Жироны в матче, где Ванат стал главным героем
17.01.2026, 10:29 2
Футбол
Мирон МАРКЕВИЧ: «Его давно пора уволить. Посмотрите на таблицу»
Мирон МАРКЕВИЧ: «Его давно пора уволить. Посмотрите на таблицу»
17.01.2026, 08:37 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем