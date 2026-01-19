Капитан «Полесья» Руслан Бабенко прокомментировал продление контракта с житомирским клубом до лета 2027 года:

«Полесье для меня – это не просто команда. Это клуб больших амбиций, который стремительно развивается и уже сегодня пишет свою особую историю.

Быть капитаном Полесья – это доверие, честь и большая ответственность. Это отвечать не только за себя, но и за команду, за единство на поле и вне его.

Мне нравится конкурировать с более молодыми игроками. Это держит в тонусе и не позволяет останавливаться. Я не могу позволить себе показать усталость, ведь настоящая команда начинается с уважения, химии и готовности каждого отдавать максимум.

В моей карьере уже есть медали за второе и третье места. Золото – это цель, к которой хочется идти постепенно, вместе с командой. Я верю, что мы способны оставить свой след в истории Полесья.

Для меня важно, чтобы у команды осталась память не только в результатах, но и в ощущении совместного пути. Именно поэтому я сделал маленькую вещь для всех игроков с именным номером. Это браслет. Это как напоминание о нашем единстве с надписью «Сила в стае».

И именно с таким ощущением доверия и общей цели я с радостью продлеваю контракт с футбольным клубом Полесье. Я верю, что мои лучшие футбольные годы и главные победы еще впереди».

БАБЕНКО: «Полесье – это не просто команда. Это клуб больших амбиций»