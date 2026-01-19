Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. БАБЕНКО: «Полесье – это не просто команда. Это клуб больших амбиций»
Украина. Премьер лига
19 января 2026, 02:19 | Обновлено 19 января 2026, 02:33
24
0

БАБЕНКО: «Полесье – это не просто команда. Это клуб больших амбиций»

Капитан Полесья прокомментировал продление контракта с житомирским клубом

19 января 2026, 02:19 | Обновлено 19 января 2026, 02:33
24
0
БАБЕНКО: «Полесье – это не просто команда. Это клуб больших амбиций»
ФК Полесье. Руслан Бабенко

Капитан «Полесья» Руслан Бабенко прокомментировал продление контракта с житомирским клубом до лета 2027 года:

«Полесье для меня – это не просто команда. Это клуб больших амбиций, который стремительно развивается и уже сегодня пишет свою особую историю.

Быть капитаном Полесья – это доверие, честь и большая ответственность. Это отвечать не только за себя, но и за команду, за единство на поле и вне его.

Мне нравится конкурировать с более молодыми игроками. Это держит в тонусе и не позволяет останавливаться. Я не могу позволить себе показать усталость, ведь настоящая команда начинается с уважения, химии и готовности каждого отдавать максимум.

В моей карьере уже есть медали за второе и третье места. Золото – это цель, к которой хочется идти постепенно, вместе с командой. Я верю, что мы способны оставить свой след в истории Полесья.

Для меня важно, чтобы у команды осталась память не только в результатах, но и в ощущении совместного пути. Именно поэтому я сделал маленькую вещь для всех игроков с именным номером. Это браслет. Это как напоминание о нашем единстве с надписью «Сила в стае».

И именно с таким ощущением доверия и общей цели я с радостью продлеваю контракт с футбольным клубом Полесье. Я верю, что мои лучшие футбольные годы и главные победы еще впереди».

БАБЕНКО: «Полесье – это не просто команда. Это клуб больших амбиций»

По теме:
Источник: Гуцуляк и Полесье в вопросе нового контракта не продвинулись
Вингер Полесья нашел себе новый клуб. Достигнуто предварительное соглашение
ОФИЦИАЛЬНО. Полесье продлило контракт с капитаном команды
чемпионат Украины по футболу продление контракта Руслан Бабенко Украинская Премьер-лига Полесье Житомир
Николай Степанов Источник: ФК Полесье
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Фабрицио Романо назвал клуб, в котором Зинченко продолжит карьеру
Футбол | 18 января 2026, 18:52 11
Фабрицио Романо назвал клуб, в котором Зинченко продолжит карьеру
Фабрицио Романо назвал клуб, в котором Зинченко продолжит карьеру

Украинский защитник присоединится к «Аяксу»

Сенегал – Марокко – 1:0 (д.в.) Скандальный финал КАН. Видео гола и обзор
Футбол | 19 января 2026, 01:43 0
Сенегал – Марокко – 1:0 (д.в.) Скандальный финал КАН. Видео гола и обзор
Сенегал – Марокко – 1:0 (д.в.) Скандальный финал КАН. Видео гола и обзор

Смотрите 18 января в 21:00 финальный поединок Кубка африканских наций

МИЧЕЛ: «Мы очень ждали, что он перейдет в Жирону, но этого не произошло»
Футбол | 18.01.2026, 09:41
МИЧЕЛ: «Мы очень ждали, что он перейдет в Жирону, но этого не произошло»
МИЧЕЛ: «Мы очень ждали, что он перейдет в Жирону, но этого не произошло»
Ванат взял на себя ответственность. В Каталонии заявили о Владиславе
Футбол | 18.01.2026, 09:12
Ванат взял на себя ответственность. В Каталонии заявили о Владиславе
Ванат взял на себя ответственность. В Каталонии заявили о Владиславе
Скандал в финале КАН. Наставник сборной Сенегала увел команду с поля
Футбол | 18.01.2026, 23:09
Скандал в финале КАН. Наставник сборной Сенегала увел команду с поля
Скандал в финале КАН. Наставник сборной Сенегала увел команду с поля
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Прорыв украинцев и сражение за топ-3. Прошел мужской персьют в Рупольдинге
Прорыв украинцев и сражение за топ-3. Прошел мужской персьют в Рупольдинге
18.01.2026, 16:37 8
Биатлон
Испанский журналист: «То, что выдерживает Ванат – это ненормально»
Испанский журналист: «То, что выдерживает Ванат – это ненормально»
17.01.2026, 11:44 4
Футбол
ВИДЕО. Милевский жестко подрался с экс-игроком Динамо и сборной Украины
ВИДЕО. Милевский жестко подрался с экс-игроком Динамо и сборной Украины
17.01.2026, 16:13 44
Футбол
Лунин получил предложение от гранда АПЛ. Вратарь принял решение
Лунин получил предложение от гранда АПЛ. Вратарь принял решение
17.01.2026, 14:40 11
Футбол
Известно, чем закончилась драка между экс-динамовцами Милевским и Рыбалкой
Известно, чем закончилась драка между экс-динамовцами Милевским и Рыбалкой
18.01.2026, 08:46 8
Футбол
Камбек не удался. Ястремская проиграла в первом раунде Australian Open 2026
Камбек не удался. Ястремская проиграла в первом раунде Australian Open 2026
18.01.2026, 04:02 18
Теннис
Четыре нуля. Дмитренко отыграла 19 позиций в персьюте Кубка мира
Четыре нуля. Дмитренко отыграла 19 позиций в персьюте Кубка мира
18.01.2026, 14:03 3
Биатлон
Дубль украинца. Жирона одержала победу в дерби Каталонии
Дубль украинца. Жирона одержала победу в дерби Каталонии
17.01.2026, 00:03 59
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем