ФОТО. Известная блогерка «ездит» на футболисте Динамо

Невеста полузащитника киевского «Динамо» Владимира Бражка – Дарья Квиткова – с юмором отреагировала на вопрос в соцсети Threads о том, на чем она ездит.

В ответ блогерка опубликовала ироничный пост: рядом с селфи разместила снимок самого футболиста, прозрачно намекнув, что ее «транспорт» — особенный.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram-канале LIFESTYLE на Sport.ua

Подписчики высоко оценили шутку, отметив чувство юмора Дарьи.

Публикация быстро собрала множество лайков и комментариев.