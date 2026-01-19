Другие новости19 января 2026, 02:12 | Обновлено 19 января 2026, 03:11
435
0
ФОТО. Известная блогерка «ездит» на футболисте Динамо
Дарья Квиткова отметилась вирусной публикацией
19 января 2026, 02:12 | Обновлено 19 января 2026, 03:11
435
0
Невеста полузащитника киевского «Динамо» Владимира Бражка – Дарья Квиткова – с юмором отреагировала на вопрос в соцсети Threads о том, на чем она ездит.
В ответ блогерка опубликовала ироничный пост: рядом с селфи разместила снимок самого футболиста, прозрачно намекнув, что ее «транспорт» — особенный.
Подписчики высоко оценили шутку, отметив чувство юмора Дарьи.
Публикация быстро собрала множество лайков и комментариев.
