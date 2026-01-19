Лунин узнал позицию нового тренера Реала Арбелоа по Украине
Тренер ранее говорил, что любит Украину
Новоиспеченный главный тренер мадридского «Реала» Альваро Арбелоа имеет особое отношение к Украине, о чем заявлял публично. Во время одного из интервью испанец признался, что наша страна занимает важное место в его жизни и карьере.
«Я очень люблю Украину, я держу ее в сердце. Здесь мы выиграли Лигу чемпионов (2017/18), и здесь я выиграл Евро-2012», – цитирует Арбелоа источник.
Ранее новый тренер «Реала» испанец Альваро Арбелоа сообщил, что надеется построить хорошие отношения с лидером команды бразильцем Винисиусом Жуниром.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Украинец оформил дубль в прошлом матче
Поединок 20-го тура Ла Лиги в Сан-Себастьяне завершился со счетом 2:1 в пользу хозяев поля