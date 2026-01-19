Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Лунин узнал позицию нового тренера Реала Арбелоа по Украине
Испания
19 января 2026, 03:32 |
Лунин узнал позицию нового тренера Реала Арбелоа по Украине

Тренер ранее говорил, что любит Украину

19 января 2026, 03:32 |
Лунин узнал позицию нового тренера Реала Арбелоа по Украине
Getty Images/Global Images Ukraine. Альваро Арбелоа

Новоиспеченный главный тренер мадридского «Реала» Альваро Арбелоа имеет особое отношение к Украине, о чем заявлял публично. Во время одного из интервью испанец признался, что наша страна занимает важное место в его жизни и карьере.

«Я очень люблю Украину, я держу ее в сердце. Здесь мы выиграли Лигу чемпионов (2017/18), и здесь я выиграл Евро-2012», – цитирует Арбелоа источник.

Ранее новый тренер «Реала» испанец Альваро Арбелоа сообщил, что надеется построить хорошие отношения с лидером команды бразильцем Винисиусом Жуниром.

Альваро Арбелоа Ла Лига чемпионат Испании по футболу Реал Мадрид Андрей Лунин
Дмитрий Олийченко Источник: Спорт-Экспресс Украина
