Лунин узнал позицию нового тренера Реала Арбелоа по Украине

Новоиспеченный главный тренер мадридского «Реала» Альваро Арбелоа имеет особое отношение к Украине, о чем заявлял публично. Во время одного из интервью испанец признался, что наша страна занимает важное место в его жизни и карьере.

«Я очень люблю Украину, я держу ее в сердце. Здесь мы выиграли Лигу чемпионов (2017/18), и здесь я выиграл Евро-2012», – цитирует Арбелоа источник.

Ранее новый тренер «Реала» испанец Альваро Арбелоа сообщил, что надеется построить хорошие отношения с лидером команды бразильцем Винисиусом Жуниром.