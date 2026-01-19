ФОТО. Что написала Свитолина на камере после успешного старта на Aus Open?
Элина передала привет Украине после победы над Кристиной Букшей в первом круге слэма
18 января украинская теннисистка Элина Свитолина стартовала на Открытом чемпионате Австралии с победы над Кристиной Букшей.
После завершения матча Элина написала на камере: «Love Ukraine».
Свитолина переиграла Букшу в двух сетах со счетом 6:4, 6:1 за 1 час и 10 минут.
Следующая соперница Элины определиться в поединке Линда Климовичова – Франческа Джонс.
