Элина Свитолина – Кристина Букша. Уверенный старт на Aus Open. Видеообзор

18 января первая ракетка Украины Элина Свитолина уверенно стартовала на Открытом чемпионате Австралии 2026.

В первом раунде мейджора в Мельбурне украинка в двух сетах разобралась с представительницей Испании Кристиной Букшей со счетом 6:4, 6:1 за 1 час и 10 минут.

Элина во втором круге Australian Open поборется либо с Линдой Климовичевой, либо с Франческой Джонс.

Australian Open 2026. 1/64 финала

Элина Свитолина [12] – Кристина Букша – 6:4, 6:1

