Australian Open
18 января 2026, 15:02 |
Элина Свитолина – Кристина Букша. Уверенный старт на Aus Open. Видеообзор

Смотрите видеообзор матча 1/64 финала Australian Open 2026

18 января 2026, 15:02 |
Элина Свитолина – Кристина Букша. Уверенный старт на Aus Open. Видеообзор
Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

18 января первая ракетка Украины Элина Свитолина уверенно стартовала на Открытом чемпионате Австралии 2026.

В первом раунде мейджора в Мельбурне украинка в двух сетах разобралась с представительницей Испании Кристиной Букшей со счетом 6:4, 6:1 за 1 час и 10 минут.

Элина во втором круге Australian Open поборется либо с Линдой Климовичевой, либо с Франческой Джонс.

Australian Open 2026. 1/64 финала

Элина Свитолина [12] – Кристина Букша – 6:4, 6:1

Видеообзор матча

КОСТЮК: «Подтвердился разрыв связки. Я не смогу сыграть в парном разряде»
Легендарная американка проиграла на Aus Open со счета 4:0 в решающем сете
Марта Костюк – Эльза Жакемо. Триллер и травма на Aus Open. Видеообзор матча
Элина Свитолина Кристина Букша теннисные видеообзоры Australian Open 2026
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
