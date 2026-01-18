Элина Свитолина – Кристина Букша. Уверенный старт на Aus Open. Видеообзор
Смотрите видеообзор матча 1/64 финала Australian Open 2026
18 января первая ракетка Украины Элина Свитолина уверенно стартовала на Открытом чемпионате Австралии 2026.
В первом раунде мейджора в Мельбурне украинка в двух сетах разобралась с представительницей Испании Кристиной Букшей со счетом 6:4, 6:1 за 1 час и 10 минут.
Элина во втором круге Australian Open поборется либо с Линдой Климовичевой, либо с Франческой Джонс.
Australian Open 2026. 1/64 финала
Элина Свитолина [12] – Кристина Букша – 6:4, 6:1
Видеообзор матча
Элина успешно стартовала на Australian Open-2026