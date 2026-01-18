СВИТОЛИНА: «Бывают взлеты и падения, но главное – наслаждение моментом»

Украинская теннисистка Элина Свитолина поделилась эмоциями после победы в матче первого круга Australian Open, где она разгромила представительницу Испании Кристину Букшу, квалифицировавшись во второй круг турнира.

- Элина, вы начали сезон очень ярко. Вы выиграли титул в Окленде и теперь уже вышли во второй круг Australian Open. Что вы делали в межсезонье, что сейчас играете в такой хороший теннис?

- Тренировалась с мужем (смеется). На самом деле, у нас было хорошее межсезонье и качественная предсезонная подготовка. Всегда приятно одерживать победы, и, конечно, турнир в Окленде был для нас очень особенным. Так что да, я просто очень счастлива. Также наслаждаюсь теплой погодой здесь и с нетерпением жду следующих матчей.



- Вы упомянули мужа. Он был здесь сегодня, и мы знаем, что он был для вас невероятной поддержкой на протяжении вашей карьеры. Что для вас значит иметь его рядом и насколько это помогает - делить этот опыт с человеком, который всё понимает?

- Мы очень поддерживаем друг друга на каждом турнире. Иметь рядом человека, который действительно понимает тебя и поддерживает на каждом шаге, – это очень ценно для нас.



Для него этот год будет особенным, с множеством разных эмоций, и, думаю, он будет очень интересным. А для меня, с моей стороны, важно просто быть рядом с ним и радоваться тому, что мы можем разделять этот путь вместе.



- Безусловно. Мы знаем, что вы оба любите играть здесь. Вы трижды тут играли в четвертьфинале, и лишь один раз проигрывали матч первого круга - против Анжелик Кербер. Думаю, вам это можно простить. Турнир называют Happy Slam. Что вам больше всего нравится здесь?

- Мне очень нравится атмосфера. Я считаю, что это самый расслабленный «мэйджор» из всех: хорошие вайбы, много энергии от зрителей. Даже на квалификации полные трибуны и отличная атмосфера. Конечно, для игроков это очень приятно - выходить на корт в такой атмосфере и показывать свой лучший теннис.



- Нам тоже очень нравится за вами наблюдать. Мы делаем это уже 13 лет, и это невероятное достижение. И напоследок: что вас продолжает мотивировать, что заставляет возвращаться из года в год и становиться лучше?

- Думаю, всё дело в удовольствии. Конечно, бывают взлёты и падения, но главное - стараться наслаждаться этими моментами.

И, безусловно, возможность играть перед болельщиками по всему миру - это то, по чему действительно начинаешь скучать, когда перестаёшь играть.



У меня отличная команда, рядом мой муж, который тоже поддерживает. Я просто стараюсь каждый год делать всё возможное и по-настоящему ценить этот момент, – сказала Элина.